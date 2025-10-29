En tiempo récord: Enami obtiene aprobación ambiental de Nueva Paipote, su megaproyecto de fundición y refinería de US$ 1.700 millones
La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Atacama autorizó por unanimidad la modernización de la Fundición Hernán Videla Lira. "Hoy decimos con tranquilidad: cumplimos", expresó el mandamás de la estatal, Iván Mlynarz.
La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Atacama aprobó por unanimidad este miércoles el proyecto de modernización de la Fundición Hernán Videla Lira de Enami, una iniciativa que contempla una inversión estimada de US$ 1.700 millones y que permitirá retomar capacidades industriales tras el cierre de Ventanas y la paralización de Paipote. Se trata del único proyecto de fundición y refinería actualmente en marcha en el país.
La operación se emplazará en los mismos terrenos de la fundición actualmente detenida, y proyecta un complejo metalúrgico integral que triplicará la capacidad anterior, con una planta capaz de procesar 850 mil toneladas anuales de concentrado de cobre y una refinería electrolítica para producir 240 mil toneladas de cátodos. Considerando dichas características, la iniciativa fue visada en tiempo récord, tras su ingreso al sistema en noviembre de 2023. Se aprobó en 707 días, un 45% del tiempo promedio que tardan en contar la autorización ambiental los proyectos con EIA, que este año son 1.288 días.
"A pesar de muchas voces que no creyeron posible lograr esta calificación ambiental, hoy decimos con tranquilidad: cumplimos", expresó el vicepresidente ejecutivo de Enami, Iván Mlynarz, quien agradeció a las autoridades regionales por el permiso ambiental para Nueva Paipote, después de lo que calificó como "un proceso técnico riguroso y exhaustivo". "Esta es una gran noticia para Chile y en especial para Atacama. Esta autorización nos va a permitir construir una planta moderna, con una tecnología inédita en Chile y con claras ventajas ambientales".
La ministra de Minería, Aurora Williams, calificó el avance como un punto de inflexión: “Este es un hito histórico para la Región de Atacama y también para el país. Estamos dando un paso muy importante para concretar el compromiso que hemos hecho como Gobierno de habilitar una nueva fundición en Chile, con los más altos estándares a nivel ambiental”. A su juicio, el complejo permitirá responder “a la demanda creciente de minerales críticos a nivel mundial, con una operación rentable y sustentable en el tiempo”.
Desde el Gobierno Regional, el delegado presidencial Rodrigo Illanes valoró que "con esta aprobación damos por cumplido un compromiso presidencial (…) y este proyecto abre un sinnúmero de posibilidades para la región, con una mayor dinamización de la economía de Atacama”.
El proyecto incorpora tecnología de captura de emisiones superior al 99%, recuperación energética y utilización de agua desalada para sus procesos, alineándose con normativas ambientales más exigentes. Para su ejecución, el directorio de la estatal aprobó la creación de Proyecta Enami SpA, filial 100% estatal, encargada del diseño, construcción y puesta en marcha con un modelo operativo más ágil y especializado.
Tras la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), la estatal deberá gestionar autorizaciones internas de inversión pública, permisos sectoriales y opciones de financiamiento. Entre estas últimas, la compañía evalúa mecanismos de offtake con bancos, fondos, traders y compañías mineras, a cambio de suministro futuro de cátodos.
