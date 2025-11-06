BlackRock mueve la grúa en el mercado chileno y ficha a exdirector de distribución de Toesca

Se trata de Daniel Moroso, quien integró las filas de la gestora de fondos nacional hasta mediados de este año.

La gigante gestora de activos estadounidense BlackRock movió la “grúa” en el mercado local y sumó a un alto ejecutivo de una de las administradoras de fondos de la industria.

Este jueves, la country manager de la firma en Chile, Silvia Fernández, anunció el fichaje, como head of institutional sales, del exdirector de distribución institucional y relación con inversionistas de la chilena Toesca Asset Management, Daniel Moroso.

“Su amplia experiencia y profundo conocimiento del mercado institucional serán fundamentales para seguir fortaleciendo nuestro compromiso con los clientes y contribuyendo al desarrollo del ecosistema financiero en Chile”, destacó Fernández en su cuenta de LinkedIn. A BlackRock llegaría a gestionar y entregar soluciones para clientes institucionales chilenos, como AFP, compañías de seguros e inversionistas corporativos

Moroso acumula más de una década en el mercado local. En Toesca, se desempeñó en su cargo desde 2021 encargado de la relación con inversionistas institucionales y el desarrollo de estrategias de distribución para los fondos de la firma, hasta mediados de este año.

Además, formó parte de la mesa de consejeros de Arcalis Toesca, plataforma de inversiones en capital privado en Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Previamente, se desempeñó como director de clientes institucionales de Moneda Patria (entre 2018 y 2021) y como gerente de relaciones y asesor financiero en LarrainVial, entre 2014 y 2017. Su carrera, en tanto, la inició en BTG Pactual, como analista de acciones chilenas y gestor de portafolios discrecionales.

De profesión Ingeniero Comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, Moroso cuenta con un Máster en Finanzas de la inglesa Escuela de Negocios de Londres.

En Chile, la gigante estadounidense BlackRock se encuentra presente desde 2008 para ofrecer al segmento institucional sus productos, como ETF, fondos activos y vehículos de activos alternativos, entre otros.