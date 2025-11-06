Licencias médicas: Isapres y Compin podrán revisar datos del SII y la PDI para acreditar incumplimientos de reposo

La Suseso actualizó instrucciones y aclaró que las publicaciones en redes sociales pueden utilizarse, pero que “dichos antecedentes deben dar cuenta de forma fehaciente de la situación".

Pasan los meses y siguen las repercusiones tras el escándalo que destapó en mayo la Contraloría General de la República en torno al mal uso de las licencias médicas. Caso que, a la fecha, ha dejado en evidencia que más de 35 mil funcionarios públicos utilizaron reposos médicos para realizar viajes entre 2023 y 2024.

A raíz de esto, la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) actualizó este miércoles sus lineamientos para verificar el uso de las licencias médicas.

Dando continuidad a un pronunciamiento realizado en agosto por la institución, en el cual la Suseso entregó un respaldo a la investigación de la Contraloría y la información utilizada para identificar si había o no mal uso de las licencias, el servicio explicitó que desde ahora las Compin (Comisión de Medicina Preventiva e invalidez) y las Isapres podrán acreditar el incumplimiento de reposo "a través de otras fuentes de información a las que tengan acceso", y no únicamente a través de visitas a los usuarios.

Desde ahora, entonces, en los procesos de fiscalización de los reposos médicos se podrán utilizar bases de datos o registros internos, información o registros administrativos de una entidad del sector público, como por ejemplo, registros de la Policía de Investigaciones (PDI), del Servicio de Impuestos Internos (SII), u otros a los que puedan acceder, que den cuenta de una situación de incumplimiento de reposo.

También se estableció que, tratándose de fuentes de información de libre acceso público, como publicaciones en redes sociales, “dichos antecedentes deben dar cuenta de forma fehaciente de la situación de incumplimiento de reposo, de manera tal que exista certeza de que el hecho publicado ocurrió efectivamente durante el periodo de reposo contenido en la licencia médica”. Es decir, se pueden utilizar pero acreditando que es información real.

La utilización de esta información no será únicamente para acreditar si una persona se saltó el descanso médico para realizar algún viaje, sino que también permitirá saber si el reposo es utilizado para trabajar para otra empresa o institución, aunque esto último ya estaba vigente.

Con relación a las licencias médicas otorgadas a causa de patologías de carácter psiquiátrico, la instrucción de la Suseso se simplificó, y ahora sólo establece que, en estos casos, “la salida del domicilio no constituye incumplimiento de reposo, siempre y cuando ésta se realice dentro del territorio nacional”.