Lorenzini -Twyman Abogados refuerza área de protección de datos personales
Ello debido a la demanda que han tenido las empresas para elevar y asegurar los estándares que impone la nueva regulación.
Noticias destacadas
Por estos días la mayoría de las empresas se está adaptando a las nuevas leyes de ciberseguridad y datos personales. Y, como una extensión, la industria legal también se ha ido acondicionando para hacer frente a los desafíos de asistir a sus clientes a través de esta nueva legislación. Es en este contexto que el estudio Lorenzini-Twyman Abogados decidió reforzar el área de datos personales.
En este sentido, Lorenzini -Twyman hace años comenzó a asesorar empresas en materia de la Ley de Protección de Datos Personales, aunque la versión más nueva comenzará a regir el 01 de diciembre de 2026.
Para enfrentar los nuevos desafíos que implica la modernización de la normativa, este estudio boutique en materia de protección al consumidor y datos personales desarrolló una alianza estratégica con HOLON TI, especialista en el área de las tecnologías de la información (TI), que desarrolló una aplicación especial para facilitar la implementación de medidas técnicas y organizativas, para garantizar fundamentalmente la disponibilidad y resiliencia de los sistemas de datos.
Este trabajo conjunto permitirá desarrollar un enfoque basado en mejores prácticas referentes a la gestión y seguridad de los datos personales en empresas de consumo masivo, subrayan desde el estudio.
