Paz Corp consolida su recuperación con alza superior al 100% en utilidades e ingresos, impulsada por operaciones en Chile y Perú
Las ganancias de la firma escalaron un 147,1%, con $ 11.146 millones a septiembre de este año.
Noticias destacadas
Luego de un largo periodo de trimestres con importantes bajas, Paz Corp consolidó su repunte al cierre de septiembre de este año.
En los primeros nueve meses de 2025 las utilidades de la firma escalaron un 147,1% a $ 11.146 millones; mientras que sus ingresos experimentaron un alza del 106,6% cerrando el periodo con $ 144.309 millones en ventas.
Estas cifras, explicó Paz Corp, fueron impulsadas por un mayor volumen de escrituración en Chile y el aumento de proyectos que se encuentran en proceso de escrituración en Perú.
“A este desempeño se suma un mayor ritmo de escrituraciones en proyectos con entrega inmediata, impulsado por diversas iniciativas comerciales diseñadas para responder a las necesidades de nuestros clientes, así como por el interés por aprovechar el subsidio a la tasa hipotecaria. En el caso de Perú, observamos un sólido desempeño del mercado, con un mayor volumen de escrituraciones de proyectos que se consolidan al 100% en nuestros estados financieros”, recalcó el gerente general de Paz Corp, Ariel Magendzo.
Las escrituras acumuladas totalizaron UF 5.067.000, un aumento respecto a septiembre de 2024 de 65,5%, impulsado principalmente por un mayor volumen de escrituración en Chile por un proyecto multifamily y por una mayor venta de viviendas en entrega inmediata.
Mientras tanto, las promesas a septiembre alcanzaron UF 4.115.000, un crecimiento de 9,9% respecto del mismo periodo del año anterior. Por otro lado, el backlog de promesas por escriturar se ubicó en UF 5.657.000, un 10,7% menor que las UF 6.334.000 del trimestre anterior.
“El mercado ha mostrado señales de una moderada reactivación, alineada con nuestras proyecciones, y esperamos que esta tendencia continúe durante lo que resta del año”, plantea Magendzo.
A septiembre de 2025, Paz Corp cuenta con un portafolio conformado por 32 proyectos, 19 en Chile y 13 en Perú.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
¿Cuáles son los cargos que pagan mejores sueldos en Chile? Depende de la industria, el tamaño de la empresa y el área funcional
Un estudio de Buk, basado en más de 31 mil sueldos reales, revela que Dirección de Empresas y Legal concentran las medianas más altas del sector privado, con diferencias que superan los $5 millones mensuales respecto de otras áreas.
Valorización y relación con aportantes: las alertas de la inglesa InfraRed por la licitación del stock
El socio y líder del área de captación de capital para la región, Daniel Sausmikat, apuntó a desafíos operativos y de documentación en el traspaso de carteras “en los mercados privados, que son, por definición, ilíquidos”.
Cómo las gerencias legales y estudios jurídicos asumen el desafío de integrar la inteligencia artificial
Expertos del área coinciden en que esta disrupción tecnológica ya está transformando el ejercicio profesional, pero advierten que la confianza y el criterio seguirán siendo irremplazables.
BRANDED CONTENT
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete