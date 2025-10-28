Corfo aprueba dos nuevos Startup Labs en Valparaíso y Los Lagos para acelerar empresas científicas y tecnológicas

Los centros se adjudicaron a los proyectos liderados por Distrito de Innovación V21 y Kura Biotech, los que recibirán un aporte de US$ 10 millones para laboratorios y espacios de trabajo.

US$ 10 millones es el aporte de Corfo para cada centro a cinco años.

A seis meses del llamado a licitación, este martes el Consejo de Corfo aprobó la implementación y creación de dos nuevos proyectos de Startup Labs en las regiones de Valparaíso y Los Lagos, los que serán liderados por Distrito de Innovación V21 y Kura Biotech, respectivamente. Cada uno contará con financiamiento de hasta US$ 10 millones.

Estos se suman a startuplab.01, ejecutado por Fundación Chile y que este año abrirá sus puertas en el centro de Santiago.

Como adelantó el vicepresidente Ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, cuando se dio a conocer esta política en 2024, estos hubs tendrán como objetivo general desarrollar, empaquetar y poner en marcha de manera sostenida y económicamente sustentable un conjunto de servicios especializados destinados a proveer de infraestructura, equipamiento, capital humano, y conexión con el ecosistema, facilitando el desarrollo y escalamiento de startups de base científico-tecnológica.

“La regionalización y descentralización del emprendimiento es un tema crucial para lograr un desarrollo más equitativo y sostenible en todo el territorio nacional", dijo Benavente en un comunicado y agregó que “la aprobación de estos dos nuevos Startup Labs regionales refuerza una convicción profunda de Corfo en cuanto a que la innovación no debe estar concentrada en un solo punto del país, sino que en todas las regiones”.

Los nuevos hubs

El llamado realizado por Corfo en marzo estableció que los proyectos presentados recibirían un cofinanciamiento de hasta el 60% del costo total, con un tope de hasta US$ 10 millones. Estos recursos fueron obtenidos a raíz del acuerdo de explotación del litio con Albemarle, donde una parte debe ser invertido en proyectos de investigación y desarrollo.

Los participantes deberán aportar, al menos, el 28% del financiamiento del proyecto mediante aportes pecuniarios y el plazo de ejecución de cada proyecto será de hasta cinco años.

Durante el tiempo de ejecución, los dos proyectos deberán diseñar, implementar y poner a disposición lugares físicos de encuentro que cuenten con la infraestructura de laboratorios adecuada para potenciar el crecimiento de startups; propiciar el trabajo colaborativo, la creatividad, la productividad y el desarrollo de soluciones innovadoras.

En la Región de Valparaíso, el proyecto adjudicado es el presentado por Distrito de Innovación V21, cuyos mandantes son las Universidades Católica de Valparaíso, Federico Santa María, Adolfo Ibáñez, Andrés Bello, y como asociados el Centro de Innovación de la Universidad Católica, Asiva, Tecnoera, Duoc UC, Socialab, Indemin, Soprodi, Demaria, Mudau, Neering, LEG Soluciones TIC, Quintil Valley, EcoAlliance, U. de Valparaíso, BancoEstado, LQE, CITA, Dosandar, GNL Quintero, EPV, Nanotec, CRCP (EIVA), CNAgro, Smart Decision Chile.

Según detalló Corfo en un comunicado, sus servicios estarán centrados en inteligencia artificial generativa; internet de las cosas (IoT, su sigla en inglés); robótica; y biotecnología, ofreciendo soluciones a los sectores de logística, Industria alimentaria y agrícola, seguridad industrial, ciberseguridad y bioseguridad.

Contará con siete laboratorios orientados a la Digitalización y ciencia de datos; Robótica, IoT y automatización; Movilidad sostenible y logística inteligente; Sostenibilidad energética y materiales; Seguridad, ciberseguridad y bioseguridad; e Impresión 3D en metal. Tendrá un presupuesto total de US$ 18 millones de los cuales US$ 10 millones serán aportados por Corfo y el resto, por los participantes privados.

El segundo adjudicado es el consorcio Patagonia Biotech HUB en la Región de Los Lagos, representado por Kura Biotech, cuyos mandantes son Veterquimica, Inversiones Los Coipos, Genera4, Multi X, Agrotop Inversiones, Acuanativa y tendrá como asociados a la Municipalidad de Puerto Varas, Sofofa Hub, Endeavor, Exportadora Los Fiordos (AquaChile), DLA Piper, BancoEstado, Thermofisher.

Su foco estará centrado en biotecnología y espera otorgar servicios a la acuicultura, agroindustria, silvicultura, energías limpias y biomedicina animal.

Tendrá un espacio total de 1.000 metros cuadrados (m2), 400 m2 de laboratorios y 600 m2 de coworks junto con laboratorios en red para las regiones de la Araucanía, Los Ríos, Aysén, Magallanes en temas de biología molecular, microbiología y escalamiento. En total, el hub contará con un presupuesto de US$ 4,3 millones compuestos por US$ 2,5 millones de aporte de Corfo y US$ 1,8 millones de los participantes de la iniciativa.