ZF Abogadas: expertas laborales se unen para crear firma especializada
Las abogadas Paula Zaldívar y Florencia Frontaura lanzan boutique que combina experiencia pública y privada.
En un contexto en que las empresas enfrentan crecientes exigencias regulatorias y una agenda laboral en constante movimiento, un nuevo estudio jurídico busca abrirse espacio en el mercado local.
Se trata de Zaldívar Frontaura Abogadas (ZF Abogadas), firma fundada por Paula Zaldívar y Florencia Frontaura, que recientemente inició operaciones como boutique especializada en derecho laboral y migratorio.
Ambas abogadas son egresadas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuentan con más de diez años de experiencia en la práctica profesional. Zaldívar desarrolló su carrera en Carey, Morales & Besa, Garrigues y Arab Abogados.
Mientras que Frontaura, además de haber trabajado en Carey y Arab Abogados, formó parte del Ministerio del Trabajo y Previsión Social entre 2018 y 2022, colaborando de cerca con autoridades y equipos técnicos en la formulación e implementación de políticas laborales.
Foco en derecho laboral y migratorio”
El estudio orientará su práctica hacia la asesoría en relaciones laborales, negociación colectiva, litigios y cumplimiento normativo, junto con una línea migratoria dirigida a empresas y ejecutivos extranjeros.
Para ello, la propuesta dice combinar experiencia en el sector privado, conocimiento del ámbito público y participación académica, con el objetivo de ofrecer una aproximación integral a las materias laborales y migratorias.
ZF Abogadas busca posicionarse como un actor especializado dentro del ecosistema jurídico chileno, en un momento en que el mercado demanda soluciones ajustadas a un entorno regulatorio en evolución y a estructuras corporativas cada vez más dinámicas, señalaron.
