Empresa de fundador de Alibaba invierte en R2, fintech de origen chileno

Basada en Singapur, está entrando en Latinoamérica a través de una inversión estratégica en R2. Conocedores de la operación afirman que el monto de venta fue cercano a los US$135 millones.

Cuando un restaurante, una tienda o un repartidor necesita capital, R2 puede estar detrás de ese préstamo. Fundada en Chile en 2020 por Roger Larach (Honduras) y Roger Terán (El Salvador), la fintech desarrolló una plataforma de inteligencia artificial que permite a grandes aplicaciones como Uber Eats o Rappi ofrecer crédito inmediato y sin fricción a sus aliados, mediante simples integraciones API.

La empresa opera hoy en Chile, México, Colombia, Perú y Brasil, y atiende a cientos de miles de PYME. Sus algoritmos analizan millones de transacciones para evaluar riesgo en tiempo real y entregar financiamiento responsable a negocios históricamente fuera del sistema. En 2024, R2 creció 2,5 veces año contra año y hoy proyecta alcanzar rentabilidad en 2026.

Esa trayectoria acaba de sumar un nuevo socio estratégico: Ant International, la división internacional de Ant Group Co., fintech cofundada por Jack Ma (fundador de Alibaba). Basada en Singapur, está entrando en Latinoamérica a través de una inversión estratégica en R2. Conocedores de la operación afirman que el monto de venta fue cercano a los US$135 millones.

Ant International anunció una inversión que incluye una inyección de capital con el objetivo de ampliar el acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas.

La startup fundada en Chile ha sido respaldada por Y Combinator, Google Gradient Ventures, General Catalyst y Hi Ventures. Con esta inversión, este último fondo (ex Allvp) marca un nuevo exit en su portafolio, después de las ventas de Nubity y Apli anunciadas este mismo año, y la adquisición de Cornershop por Uber en 2021.