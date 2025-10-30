Click acá para ir directamente al contenido

IPSA supera la marca inédita de 9.400 puntos por distensión de guerra comercial y apuestas de recambio electoral en Chile
Empresa de fundador de Alibaba invierte en R2, fintech de origen chileno

Basada en Singapur, está entrando en Latinoamérica a través de una inversión estratégica en R2. Conocedores de la operación afirman que el monto de venta fue cercano a los US$135 millones.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Jueves 30 de octubre de 2025 a las 10:52 hrs.

