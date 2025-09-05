Patricio Jottar Jr: el “ministro” inesperado de Franco Parisi (Y que todavía no conoce)

Esta semana, en Conectados, el programa de Checho Hirane en Radio Agricultura, el candidato presidencial Franco Parisi sorprendió con un nombre de su eventual gabinete al hablar de cómo renegociar la deuda chilena con organismos internacionales:



“Tengo un tremendo potencial ministro, que sería Pato Jottar hijo, que no lo conozco, que es un genio de Wall Street y que nos va a ayudar a renegociar la deuda para patearla y tener los recursos”, dijo.



No es la primera vez que el economista lanza un eventual ministro al aire -ya lo había hecho con Laurence Golborne, quien tuvo que salir a aclarar en redes sociales que no sería parte de ningún gobierno suyo-. Y esta vez, incluso, Parisi subió el extracto de sus declaraciones a su propia cuenta de Instagram.



El aludido es Patricio Jottar Bilbao, hijo del histórico gerente general de CCU del mismo nombre. Y aunque no tiene vínculos políticos, su currículum sí explica por qué llamó la atención del representante del Partido de la Gente.



Ingeniero comercial de la UC -donde egresó primero de 327 alumnos, según su LinkedIn-, completó también un magíster en Economía en la misma universidad, otra vez primero de su generación. Luego pasó por el Sloan School of Management del MIT, donde entre 2017 y 2019 cursó un MBA y obtuvo el Head Prize al mejor alumno en Finanzas.



Su carrera profesional partió en AFP Habitat como analista de inversiones, cargo que mantuvo tres años. En 2019 entró a Bank of America Merrill Lynch como asociado de investment banking, y hoy, desde Santiago, es Vice President de esa misma división.