Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Coffee break
Coffee break

Patricio Jottar Jr: el “ministro” inesperado de Franco Parisi (Y que todavía no conoce)

El hijo del histórico gerente general de CCU del mismo nombre no tiene vínculos políticos, pero su currículum explica por qué llamó la atención del representante del Partido de la Gente.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 5 de septiembre de 2025 a las 15:52 hrs.

candidato presidencial Ministros elecciones presidenciales
<p>Patricio Jottar Jr: el “ministro” inesperado de Franco Parisi (Y que todavía no conoce)</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

No paran: filial de gigante Constellation Software concreta su tercera adquisición en Chile
2
Coffee break

Fondo inmobiliario de Nicolás Ibáñez Jr. compra dos marinas en EEUU
3
Por dentro

Reino Unido: el nuevo destino de Isabella Luksic
4
Coffee break

Cómo Las Condes y Providencia atajan a las bandas de scooters que pululan en las inmediaciones de MUT
5
Punto de partida

Toteat quiere comerse Latam: cierra ronda de US$ 7,4 millones
6
Cultura

Basílica de los Sacramentinos en peligro
7
Personaje

“Recuperamos el hambre de crecer”: Falabella proyecta invertir cerca de US$ 800 millones en 2026
8
Por dentro

El 40% al que se aferra LarrainVial

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete