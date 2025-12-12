Click acá para ir directamente al contenido
Las cortaplumas, Minera Pudahuel, la intervención, los M&A de Watt’s y el sorpresivo encuentro con Ricardo Lagos: Episodios en la vida de Fernando Larraín Peña

Esta semana falleció uno de los empresarios más emblemáticos de Chile, socio de LarrainVial y de Watt’s. Parte importante de su vida empresarial la desarrolló en el grupo Cruzat Larraín, junto a su cuñado Manuel Cruzat Infante, quien haciendo una total excepción al bajo perfil que por años ha mantenido, accedió a hablar con DF MAS para recordar aquellas épocas. “Fernando Larraín fue uno de los grandes empresarios tras la modernización de la economía chilena. Ese es el gran mérito. Porque sabía que iba a sufrir, pero lo que le importaba era que el país creciera, y la apertura al exterior era una parte básica del plan de los Chicago Boys, y lo apoyó con todo”, dice Cruzat.

Por: Azucena González

Publicado: Sábado 13 de diciembre de 2025 a las 21:00 hrs.

