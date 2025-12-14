Javier Milei, José Luis Daza y Cayetana Álvarez, las primeras autoridades en felicitar a Kast por su triunfo

También se pronunció el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el mandatario brasileño Lula da Silva, junto a otros líderes de la región.

Una vez dados a conocer los resultados oficiales de las elecciones de Chile, en las que el candidato José Antonio Kast venció por amplia diferencia a Jeannette Jara, autoridades del mundo político latinoamericano empezaron a reaccionar con felicitaciones y saludos a través de la red social X.

El primer Presidente en hacerlo fue el argentino Javier Milei, quien expresó una "enorma alegría por el aplastante triunfo" de quien considera es su amigo.

"Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI...!!!", escribió.

LA LIBERTAD AVANZA



Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo @joseantoniokast en las elecciones presidenciales de Chile!



Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que… — Javier Milei (@JMilei) December 14, 2025

Poco después tuiteó un mapa de América Latina, que refleja el cambio de tendencia política tras los más recientes comicios.

LA IZQUIERDA RETROCEDE

LA LIBERTAD AVANZA

VLLC! pic.twitter.com/TfXucNdCJY — Javier Milei (@JMilei) December 14, 2025

En esa línea también se refirió el economista chileno y miembro del equipo de Milei, el viceministro de Economía de Argentina, José Luis Daza. "José Antonio Kast es elegido Presidente de Chile con la mayor votación en toda la historia del país. Ganó en todas las provincias. Masivo rechazo a las ideas que trajeron estancamiento y decadencia. Gran triunfo para la libertad y democracia. La libertad y sentido común avanzan en todo el continente VLLC!!!!!!!".

Jose Antonio Kast es elegido Presidente de Chile con la mayor votación en toda la historia del país. Ganó en todas las provincias.



Masivo rechazo a las ideas que trajeron estancamiento y decadencia.



Gran triunfo para la libertad y democracia.



La libertad y sentido común… — Jose Luis Daza (@JoseLuisDazaAR) December 14, 2025

A ellos se sumó, desde España, la portavoz adjunta del Grupo Popular Congreso en el Legislativo y portavoz de la Comisión Constitucional, Cayetana Álvarez de Toledo, quien consideró que "no hay democracias comunistas. Y nunca las habrá. Bravo, Chile. Enhorabuena, @joseantoniokast".

Uno de los mensajes más esperados fue el de algún representante del Gobierno de Estados Unidos. Pasadas las 20.30, hora de Chile, el secretario de Estado, Marco Rubio, quien dijo que la Casa Blanca "espera colaborar con su administración para fortalecer la seguridad regional y revitalizar nuestra relación comercial".

Casi a las 22 horas fue el turno del mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien escribió: "Seguiremos trabajando con el nuevo Gobierno chileno para fortalecer las excelentes relaciones bilaterales, los sólidos lazos económicos y comerciales que unen a Brasil y Chile, la integración regional y el mantenimiento de Sudamérica como zona de paz".



Cumprimento @joseantoniokast por sua eleição à Presidência do Chile e o povo chileno pela sua participação em um processo eleitoral democrático, transparente e ordenado.



Faço votos de pleno êxito ao presidente eleito no desempenho de seu futuro mandato.



Seguiremos… — Lula (@LulaOficial) December 15, 2025

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Otros líderes

Por su parte, el Presidente de Paraguay, Santiago Peña, tildó la jornada de ejemplar y democrático, y agregó: "Confío en que vamos a trabajar juntos para fortalecer aún más la amistad y cooperación entre nuestros países".

En Bolivia, el exmandatario y recientemente candidato presidencial de Bolivia, Jorge "Tuto" Quiroga, dirigió su mensaje a Kast celebrando que "la lucha por la democracia y libertad en nuestra región cuente con su liderazgo y le deseamos lo mejor a su país".

Desde Ecuador, el exPresidente Guillermo Lasso, consideró que la llegada de Kast a La Moneda "fortalecerá una cooperación firme y estratégica entre Chile y Ecuador, basada en estos valores comunes".

El colombiano Iván Duque Márquez también felicitó al republicano y le deseó éxito "en la gran tarea de generar un diálogo profundo con todos los actores políticos para que permita fortalecer la seguridad y promover el progreso con pleno respeto por las instituciones".