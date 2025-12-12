Con un pasivo mayor: Diego Pardow entrega su última declaración de patrimonio tras dejar el gobierno

El 27 de noviembre Diego Pardow, el ex ministro de Energía que salió del Gobierno en medio de la crisis por los sobrecobros en las cuentas de la electricidad en octubre pasado, concretó la entrega de su declaración de intereses y patrimonio, por el cese de funciones.

En esta última entrega detalló la tenencia de dos inmuebles. Uno, ubicado en La Reina, con el 100% de la propiedad, pero individualizado como nuda propiedad, con un avalúo fiscal de $ 105,7 millones. Y otro en Las Condes, con el 50% de la propiedad y avaluado en $ 195,3 millones, adquirido el 2024. En total, declaró un pasivo por $ 413 millones, lo que se compara con deudas por sólo $ 63,1 millones que había declarado en 2022 cuando asumió su cargo en la cartera de Energía, pues ahora se le sumó un segundo crédito hipotecario por $ 350 millones.

Y tal como defendió durante el proceso de acusación constitucional -que fue rechazada-, los datos relacionados con el cónyuge o conviviente civil -individualizada como Catalina Iñiguez Morales- aparecen como reservados.