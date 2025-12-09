RAL 9, ya circula una nueva edición de la revista de la Facultad de Artes Liberales UAI
Vivir en un mundo que no da tregua, es la premisa que aborda la última edición de RAL, revista de la Facultad de Artes Liberales de la UAI. Pantallas que nunca se apagan, desconfianza informativa, política volátil y una IA imparable. ¿Cómo orientarse en este escenario abrumador.
Noticias destacadas
RAL no trae respuestas definitivas pero sí interesantes aproximaciones desde la filosofía, la política, el arte, la psicología, el lenguaje, la tecnología, la literatura y las ciencias.
En esta edición María José Naudon entrevistó al neurocientífico y autor argentino Mariano Sigman. "Uno de los riesgos enormes de la IA es que se entumezca nuestra capacidad de pensar analíticamente", esbozó el entendido.
Desde el terreno de la linguística, el académico e investigador Gasper Begus, explicó a Christina Haska que el lenguaje es una manera de entender cómo funciona la inteligencia humana y de esa transformar la inteligencia no humana en una oportunidad en lugar de una amenaza.
Para referirse a la confianza, un concepto fundamental en tiempos de incertidumbre, Nicole Gardella habló con Martin Hartmann, rector de la Universidad de Lucerna. Y a punto de enfrentar la segunda vuelta electoral, Sofía García-Huidobro conversó sobre contingencia política, populismo y polarización, con la cientista política y docente de la Escuela de Gobierno, Carmen Le Foulon.
Además en esta novena edición hay artículos sobre los 80 años de la explosión atómica, los cambios que experimenta el lenguaje, los márgenes del humor, un siglo de Gilles Deleuze, la perdurabilidad de Thomas Mann, las vidas de Balzac, una mirada desde el presente a los derechos humanos, la influencia cultural del animé y un recorrido por la historia de las crisis económicas.
Encuéntrala aquí:
