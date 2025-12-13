El perfil financiero de Ana Corina Sosa: Ingeniera, MBA de Harvard e inversionista en Venture Capital
Ana Corina es inversionista en el fondo de Venture Capital Picus Capital, una firma alemana enfocada en startups de etapa temprana. Con presencia en Nueva York, la empresa ha desplegado fuerte capital en la región, siendo uno de los inversionistas de la fintech chilena Xepelin.
Noticias destacadas
Detrás de la figura pública que recientemente recibió el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre, la venezolana María Corina Machado, hay una carrera en el mundo de la tecnología. Ana Corina Sosa (34) es ingeniera industrial y cuenta con un MBA en Harvard Business School. Vive en Nueva York desde 2012, y su perfil se enfoca en el software y las finanzas de alto impacto. Habla inglés, francés y español y fue distinguida con cum laude (distinción académica) en la Universidad de Michigan.
Actualmente, Sosa se desempeña como Chief of Staff (Jefa de gabinete) en Celonis, una multinacional alemana de software líder en Process Mining. Esta firma utiliza IA para analizar y optimizar los flujos de trabajo de una empresa, identificando ineficiencias operativas y extrayendo valor oculto en tiempo real.
Ana Corina es inversionista en el fondo de Venture Capital Picus Capital, una firma alemana enfocada en startups de etapa temprana. Con presencia en Nueva York, la empresa ha desplegado fuerte capital en la región, siendo uno de los inversionistas de la fintech chilena Xepelin.
La trayectoria profesional de la venezolana se ha desarrollado en el sector de la tecnología y la consultoría estratégica, principalmente en Nueva York. Su carrera incluye experiencia en firmas globales como PwC, e hizo una práctica en la startup mexicana Minus.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
Yupa: la boutique de distribución de fondos estadounidenses de los exejecutivos de primera línea de AFP Cuprum
Se centra en gestoras de activos alternativos de nicho de EEUU. Priorizará la captación de inversiones en banca privada, multifamily office y oficinas familiares individuales.
Consorcio español Electro Cointer presenta oferta técnica para obras de modernización del eje Concepción-Penco
Fue el único proponente para el proyecto de UF 4,4 millones que busca crear corredores de transporte público de alta eficiencia en la Ruta 150 y la Autopista Concepción-Talcahuano. La apertura de la oferta económica será en enero.
Bancada de diputados para el fomento de las startups entrega propuestas de políticas públicas a comandos de Jara y Kast
El documento estructurado en seis ejes temáticos es el resultado del Startup Day 2025, evento organizado por la bancada y que reunió en el Congreso en Valparaíso a más de 50 startups, gremios, inversionistas, académicos y actores del sector tecnológico.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete