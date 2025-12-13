El perfil financiero de Ana Corina Sosa: Ingeniera, MBA de Harvard e inversionista en Venture Capital

Ana Corina es inversionista en el fondo de Venture Capital Picus Capital, una firma alemana enfocada en startups de etapa temprana. Con presencia en Nueva York, la empresa ha desplegado fuerte capital en la región, siendo uno de los inversionistas de la fintech chilena Xepelin.

Detrás de la figura pública que recientemente recibió el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre, la venezolana María Corina Machado, hay una carrera en el mundo de la tecnología. Ana Corina Sosa (34) es ingeniera industrial y cuenta con un MBA en Harvard Business School. Vive en Nueva York desde 2012, y su perfil se enfoca en el software y las finanzas de alto impacto. Habla inglés, francés y español y fue distinguida con cum laude (distinción académica) en la Universidad de Michigan.

Actualmente, Sosa se desempeña como Chief of Staff (Jefa de gabinete) en Celonis, una multinacional alemana de software líder en Process Mining. Esta firma utiliza IA para analizar y optimizar los flujos de trabajo de una empresa, identificando ineficiencias operativas y extrayendo valor oculto en tiempo real.

Ana Corina es inversionista en el fondo de Venture Capital Picus Capital, una firma alemana enfocada en startups de etapa temprana. Con presencia en Nueva York, la empresa ha desplegado fuerte capital en la región, siendo uno de los inversionistas de la fintech chilena Xepelin.

La trayectoria profesional de la venezolana se ha desarrollado en el sector de la tecnología y la consultoría estratégica, principalmente en Nueva York. Su carrera incluye experiencia en firmas globales como PwC, e hizo una práctica en la startup mexicana Minus.