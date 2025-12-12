Quién es la productora que trajo a Kim Kardashian a Chile
La estadía se manejó bajo estricta reserva, y estuvo a cargo de la productora chilena La Casa Films, la misma que había trabajado con SKIMS durante el invierno pasado, en el centro de ski Colorado.
El martes de esta semana salió a la venta la última colección de SKIMS, la marca de “ropa moldeadora” fundada por la celebrity estadounidense Kim Kardashian, que se realizó en colaboración con The North Face. En ella se ve a las modelos luciendo ropa de invierno en el centro de ski Portillo.
Fue durante agosto pasado que un discreto grupo de “turistas” norteamericanos viajó a Chile durante 10 días para producir la campaña recien estrenada de la firma valorizada en US$ 5 mil millones. La estadía se manejó bajo estricta reserva, y estuvo a cargo de la productora chilena La Casa Films, la misma que había trabajado con SKIMS durante el invierno pasado, en el centro de ski Colorado.
La Casa Films fue fundada hace 18 años y tiene tres socios: Leopoldo Luisetti; Axel Brinck y Carla Zamora. Tienen oficinas en Santiago, Frutillar, México y Buenos Aires, y han trabajado en grandes proyectos para reconocidas marcas como Bentley, Moncler, Banana Republic, Lululemon, Fjallraven, Mercedes Benz y Nike, entre otras. Estuvieron también tras la producción de la publicidad de la marca de utensilios de construcción 84 Lumber para el último Super Bowl.
“Nosotros nos preocupamos de absolutamente de todo, desde que el equipo se sube al avión hasta que llegan acá o al destino de grabación. Nos encargamos de traer el vestuario, el make up, modelos de diferentes partes del mundo, y de armar todos los salones de producción”. Además, cuenta Luisetti, “hay un trabajo importante de seguridad, de client attention y de hospitality”.
Sobre cómo llegan a sus clientes, el chileno cuenta que la productora viaja mucho durante el año para contactar directamente a agencias y marcas internacionales. “Es un trabajo de hormiga muy delicado y que requiere mucho conocimiento. Al final nosotros vendemos certeza y le vendemos al cliente que está afuera y que trabaja con un estándar de producción totalmente diferente al que se hace aquí”.
En el caso de Kardashian, llegaron a ella a través de una ejecutiva con la que trabajaron en una campaña con Nike. “Fue todo un boca a boca. Tuvimos que pasar varios controles de calidad y al final confiaron en nosotros”. Desde La Casa Films, precisa, se han hecho expertos y reconocidos en el mundo de la producción en entornos de nieve, “algo muy complejo de hacer”.
Como anécdota de la producción de SKIMS, el chileno cuenta que la visita del equipo calzó con una tormenta de nieve de cuatro días en Portillo, “la más grande del año”. “Estuvimos con el camino cerrado varios días y tuvimos que bajarlos en helicóptero, junto con todas las cosas. Tuvimos a la gente cuatro días encerrada sin poder salir del hotel… Pero salió todo increíble”, afirma.
