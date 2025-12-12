Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Coffee break
Coffee break

Quién es la productora que trajo a Kim Kardashian a Chile

La estadía se manejó bajo estricta reserva, y estuvo a cargo de la productora chilena La Casa Films, la misma que había trabajado con SKIMS durante el invierno pasado, en el centro de ski Colorado.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 12 de diciembre de 2025 a las 20:54 hrs.

<p>Quién es la productora que trajo a Kim Kardashian a Chile</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

Con un pasivo mayor: Diego Pardow entrega su última declaración de patrimonio tras dejar el gobierno
2
Personaje

Débora Calderón publica libro sobre su padre, fundador de Ripley: “Era muy distinto a los otros grandes empresarios; don Horst Paulmann se reía mucho con él”
3
Personajes

Jorge Tocornal Pesce: "Voy a limpiar el nombre de mi papá"
4
Por dentro

Banmédica: La partida que Pablo Echeverría le ganó a Leonidas Vial
5
Cultura

Miguel Ángel Millán: la cava del mejor sommelier del mundo
6
Personajes

A diez años de su muerte, tres relatos cercanos recuerdan a Douglas Tompkins
7
Punto de partida

Visma compra Comunidad Feliz en cerca de US$ 70 millones
8
Por dentro

Unión Española en la B: el primer test de estrés para los herederos del Grupo SEK

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete