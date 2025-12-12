Guía de Ocio: 100 años de The New Yorker y lo último de Clooney en Netflix
Además, una antología poética para celebrar los 80 años del Nobel de Gabriela Mistral, una audioserie que se sitúa en Gaza y la exposición que acaba de inaugurarse en el Museo Chileno de Arte Precolombino.
Noticias destacadas
Los 100 años de The New Yorker y lo último de Clooney
Este fin de semana nuevamente toca esperar resultados electorales, y Netflix ofrece dos buenas alternativas para entretenerse en el intertanto. Uno de ellos es el documental que celebra los 100 años de The New Yorker, la prestigiosa revista estadounidense fundada por Harold Ross cuyo primer ejemplar circuló en febrero de 1925.
La cinta dirigida por Marshall Curry muestra al espectador los procesos internos de la sala de redacción y de diseño, además de su inmensa huella y repercusión cultural tanto en Estados Unidos como en todo el mundo occidental. Un siglo de historia reflejado en portadas, muchas de ellas verdaderas obras de arte. Fascinante, y para los amantes de las revistas, imperdible.
Jay Kelly, la última cinta de Noah Baumbach protagonizada por George Clooney, Adam Sandler y Laura Dern, también garantiza diversión. En ella Clooney interpreta a un actor con una exitosa carrera cinematográfica que de pronto se enfrenta a la soledad de la fama. Junto a parte de su equipo más cercano, Kelly parte a un viaje que lo termina conectando con quién realmente es y con lo que ya no volverá. Una película sobre la crisis de la masculinidad madura que presenta indudables cruces con la realidad. La trama no es sólida y dista de los mejores títulos de Baumbach, pero las actuaciones y los parajes compensan.
Mistral para todos
Esta semana se conmemoraron los 80 años del Premio Nobel de Literatura a Gabriela Mistral, y una manera de celebrarlo es con la entrega de 100 mil ejemplares de La antología poética, una selección realizada por el escritor Matías Rivas e ilustrada por niños, niñas y jóvenes ganadores del concurso de dibujo “Imaginando a Gabriela Mistral”.
Se trata de una iniciativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Banco Itaú y Metro de Santiago y contempla la distribución gratuita de los ejemplares en 23 estaciones del Metro de Santiago y además en 11 regiones del país.
Una audioserie que se traslada a Gaza
El último palestino es una audioserie de seis capítulos, cada uno de ellos con una duración entre 15 y 20 minutos, que se aproxima a la cruda realidad que se vive en la Franja de Gaza. Escrita por Simón Soto, dirigida por Ramón Llao y con las voces de Celine Reymond, Francisco Melo, Ramón Núñez, Tito Bustamante, Loreto Valenzuela, Vanessa Miller y Matías Oviedo, entre otros actores nacionales, a quienes se sumó el actor español Carlos Bardem (hermano de Javier).
Leila, una mujer chilena descendiente palestina parte a la zona de conflicto buscando a Abed, un primo pequeño que ha perdido a su familia. El podcast está disponible en Spotify o Apple Podcasts.
Vivos y presentes en el Precolombino
Esta semana se inauguró una nueva exposición en el Museo Chileno de Arte Precolombino: Vivos y presentes. Arte de los pueblos Atacameño/Lickanantay, Rapanui y Mapuche es una muestra que contó con la participación de artistas y sabios de los distintos pueblos originarios, que forma parte del Catálogo razonado del museo.
En la ceremonia inaugural participó el longko mapuche Alejandro Toro Huentecura, la alfarera atacameña Dionisia Berna, el tallador rapanui Johny Tucki, la directora del Museo, Cecilia Puga, el curador de la exposición, Cristian Vargas Paillahueque y el representante de Escondida I BHP, René Muga. La museografía contemporánea es de Rodrigo Tisi e incorpora cuatro módulos de piezas a recorrer, donde se enlazan memorias, los oficios y el trabajo creativo de sabios y artesanos del pasado y del presente de los territorios convocados.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Yupa: la boutique de distribución de fondos estadounidenses de los exejecutivos de primera línea de AFP Cuprum
Se centra en gestoras de activos alternativos de nicho de EEUU. Priorizará la captación de inversiones en banca privada, multifamily office y oficinas familiares individuales.
Consorcio español Electro Cointer presenta oferta técnica para obras de modernización del eje Concepción-Penco
Fue el único proponente para el proyecto de UF 4,4 millones que busca crear corredores de transporte público de alta eficiencia en la Ruta 150 y la Autopista Concepción-Talcahuano. La apertura de la oferta económica será en enero.
Bancada de diputados para el fomento de las startups entrega propuestas de políticas públicas a comandos de Jara y Kast
El documento estructurado en seis ejes temáticos es el resultado del Startup Day 2025, evento organizado por la bancada y que reunió en el Congreso en Valparaíso a más de 50 startups, gremios, inversionistas, académicos y actores del sector tecnológico.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete