Guía de Ocio: 100 años de The New Yorker y lo último de Clooney en Netflix

Además, una antología poética para celebrar los 80 años del Nobel de Gabriela Mistral, una audioserie que se sitúa en Gaza y la exposición que acaba de inaugurarse en el Museo Chileno de Arte Precolombino.

Los 100 años de The New Yorker y lo último de Clooney

Este fin de semana nuevamente toca esperar resultados electorales, y Netflix ofrece dos buenas alternativas para entretenerse en el intertanto. Uno de ellos es el documental que celebra los 100 años de The New Yorker, la prestigiosa revista estadounidense fundada por Harold Ross cuyo primer ejemplar circuló en febrero de 1925.



La cinta dirigida por Marshall Curry muestra al espectador los procesos internos de la sala de redacción y de diseño, además de su inmensa huella y repercusión cultural tanto en Estados Unidos como en todo el mundo occidental. Un siglo de historia reflejado en portadas, muchas de ellas verdaderas obras de arte. Fascinante, y para los amantes de las revistas, imperdible.





Jay Kelly, la última cinta de Noah Baumbach protagonizada por George Clooney, Adam Sandler y Laura Dern, también garantiza diversión. En ella Clooney interpreta a un actor con una exitosa carrera cinematográfica que de pronto se enfrenta a la soledad de la fama. Junto a parte de su equipo más cercano, Kelly parte a un viaje que lo termina conectando con quién realmente es y con lo que ya no volverá. Una película sobre la crisis de la masculinidad madura que presenta indudables cruces con la realidad. La trama no es sólida y dista de los mejores títulos de Baumbach, pero las actuaciones y los parajes compensan.



Mistral para todos

Esta semana se conmemoraron los 80 años del Premio Nobel de Literatura a Gabriela Mistral, y una manera de celebrarlo es con la entrega de 100 mil ejemplares de La antología poética, una selección realizada por el escritor Matías Rivas e ilustrada por niños, niñas y jóvenes ganadores del concurso de dibujo “Imaginando a Gabriela Mistral”.



Se trata de una iniciativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Banco Itaú y Metro de Santiago y contempla la distribución gratuita de los ejemplares en 23 estaciones del Metro de Santiago y además en 11 regiones del país.



Una audioserie que se traslada a Gaza

El último palestino es una audioserie de seis capítulos, cada uno de ellos con una duración entre 15 y 20 minutos, que se aproxima a la cruda realidad que se vive en la Franja de Gaza. Escrita por Simón Soto, dirigida por Ramón Llao y con las voces de Celine Reymond, Francisco Melo, Ramón Núñez, Tito Bustamante, Loreto Valenzuela, Vanessa Miller y Matías Oviedo, entre otros actores nacionales, a quienes se sumó el actor español Carlos Bardem (hermano de Javier).



Leila, una mujer chilena descendiente palestina parte a la zona de conflicto buscando a Abed, un primo pequeño que ha perdido a su familia. El podcast está disponible en Spotify o Apple Podcasts.



Vivos y presentes en el Precolombino

Esta semana se inauguró una nueva exposición en el Museo Chileno de Arte Precolombino: Vivos y presentes. Arte de los pueblos Atacameño/Lickanantay, Rapanui y Mapuche es una muestra que contó con la participación de artistas y sabios de los distintos pueblos originarios, que forma parte del Catálogo razonado del museo.



En la ceremonia inaugural participó el longko mapuche Alejandro Toro Huentecura, la alfarera atacameña Dionisia Berna, el tallador rapanui Johny Tucki, la directora del Museo, Cecilia Puga, el curador de la exposición, Cristian Vargas Paillahueque y el representante de Escondida I BHP, René Muga. La museografía contemporánea es de Rodrigo Tisi e incorpora cuatro módulos de piezas a recorrer, donde se enlazan memorias, los oficios y el trabajo creativo de sabios y artesanos del pasado y del presente de los territorios convocados.