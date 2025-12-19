Guía de Ocio: Libros, artesanía y música para esta Navidad

Oficios para regalar

Este fin de semana se puede visitar la edición 52° de la Muestra Internacional Artesanía UC que bajo el lema “Oficios para regalar” invita a conocer el trabajo de cien artesanos nacionales provenientes de quince regiones del país, junto a representantes de Argentina, Haití, Guatemala, India, Paraguay, Perú y Ecuador.



Metales, alfarería, vidrio, papel, madera, crin, fibras vegetales, lana y diversas materias primas que se enfrentan a antiguos métodos de elaboración manual serán parte de la muestra, al igual que una programación que suma presentaciones musicales, charlas de especialistas, visitas guiadas, exposiciones, talleres de oficios y degustaciones gastronómicas. Hasta el 21 de diciembre, de 11 a 20 horas en el Campus Oriente UC. Av. Jaime Guzmán Errázuriz 3.300.

Furia de verano

Otra buena alternativa para encontrar el regalo perfecto de fin de año pensando en lecturas vacacionales es la nueva edición de La Furia del libro en el GAM. A quince años de su primera versión en esta oportunidad participan más de 200 editoriales y autores independientes con títulos para los más variados gustos: novelas, ensayos, investigación, poesía, libros ilustrados y más.

La programación incluye invitados internacionales y artistas como Caiozzama y Mauricio Redolés, además de lanzamientos de libros, talleres y más.



Cuerda para rato