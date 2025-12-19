Guía de Ocio: Libros, artesanía y música para esta Navidad
Este fin de semana se puede visitar la edición 52° de la Muestra Internacional Artesanía UC que bajo el lema “Oficios para regalar” invita a conocer el trabajo de cien artesanos nacionales provenientes de quince regiones del país, junto a representantes de Argentina, Haití, Guatemala, India, Paraguay, Perú y Ecuador.
Metales, alfarería, vidrio, papel, madera, crin, fibras vegetales, lana y diversas materias primas que se enfrentan a antiguos métodos de elaboración manual serán parte de la muestra, al igual que una programación que suma presentaciones musicales, charlas de especialistas, visitas guiadas, exposiciones, talleres de oficios y degustaciones gastronómicas. Hasta el 21 de diciembre, de 11 a 20 horas en el Campus Oriente UC. Av. Jaime Guzmán Errázuriz 3.300.
Otra buena alternativa para encontrar el regalo perfecto de fin de año pensando en lecturas vacacionales es la nueva edición de La Furia del libro en el GAM. A quince años de su primera versión en esta oportunidad participan más de 200 editoriales y autores independientes con títulos para los más variados gustos: novelas, ensayos, investigación, poesía, libros ilustrados y más.
La programación incluye invitados internacionales y artistas como Caiozzama y Mauricio Redolés, además de lanzamientos de libros, talleres y más. www.furiadellibro.com
El disco es también intergeneracional, con la participación de figuras consagradas junto a músicos de nueva generación como la chelista Valentina Palomino, la contrabajista Amanda Irarrázabal y José Tomás Molina, multiinstrumentista de Sistemas Inestables. Cuerda puede escucharse en 001records.com y pronto estará disponible en formato físico.
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
