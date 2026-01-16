Click acá para ir directamente al contenido
Inicio CAPITAL Guía de Ocio
Guía de Ocio

Guía de Ocio: "Hamnet" un drama monumental

Música en vivo en el CEP, la exposición de Sergio Castillo y el documental de Delfina Guzmán.

Por: Sofía García- Huidobro

Publicado: Viernes 16 de enero de 2026 a las 16:43 hrs.

streaming Cine Arte Cultura Sofía García- Huidobro
<p>Guía de Ocio: "Hamnet" un drama monumental</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

El fraude de los sandwiches que sacudió a Rancagua: SII pide pena de cárcel efectiva para empresario gastronómico que robó $ 1.400 millones
2
Empresas

Ximena Rincón entraría al gabinete de Kast y su nombre toma fuerza para asumir como ministra de Energía
3
Empresas

Gerente de Metro por término de contrato en Línea 7: “Estimamos una multa de US$ 8 millones, pero esa no es la única sanción”
4
Mercados

Paola Cúneo compra más de US$ 50 millones en acciones de Falabella y eleva a 9,2% su participación en el holding
5
DF MAS

El proyecto de restauración que empuja Abraham Senerman en la Región de Valparaíso
6
Regiones

Villarrica es la comuna donde las viviendas en primera línea de playa tienen la mayor prima por ubicación e Iquique la más baja
7
Economía y Política

Prioridad de Kast y Quiroz para los primeros 90 días de Gobierno: Chile se prepara para unirse a la tendencia global de recortar el impuesto a las empresas
8
Mercados

Dólar cierra al alza cerca de $ 890 luego que el cobre cayera fuerte por medidas de China para enfriar la especulación sobre el metal
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete