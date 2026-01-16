Guía de Ocio: "Hamnet" un drama monumental

Un drama monumental

Tras ganar el Globo de oro a mejor película dramática, Hamnet, la esperada cinta basada en la aplaudida novela de Maggie O´Farrell, finalmente llegó a la cartelera de cine. Dirigida por la ganadora del Oscar, Chloé Zhao, quien además coescribió la adaptación, la historia cuenta con las potentes actuaciones de Jessie Buckley y Paul Mescal.



Hamlet ficciona la relación de William Shakespeare con su mujer, Agnes, quienes deben enfrentar la muerte de su hijo pequeño, inspirando luego al dramaturgo a escribir Hamlet, una de sus más célebres obras teatrales. Una trama intensa sobre amor, duelo y las distintas formas de sobrevivir.

Melodías veraniegas en el CEP

Ya arrancó una nueva edición de Melodías de Verano en el Centro de Estudios Públicos. En esta nueva edición, que forma parte del programa Futuros Posibles, distintos intérpretes musicalizarán las tardes estivales al aire libre. El martes 20 de enero la sesión estará dedicada a la ópera, y en colaboración con Teatro del Lago, se presentará el músico y compositor Sebastián Errázuriz.



El martes 27 de enero el repertorio se situará en música latinoamericana a cargo del pianista Roberto Bravo, figura clave de la música clásica chilena. Las puertas del CEP, ubicadas en Monseñor Sótero Sanz 162, Providencia (a pasos del Metro Pedro de Valdivia) se abren a las 18:30 para disfrutar de un vino de honor en la terraza y luego dar paso a la música. Para asistir es necesario registrarse previamente en cepchile.cl.







Un siglo de Sergio Castillo

Las obras del destacado escultor chileno se exhiben en la muestra inédita Sergio Castillo Público/Íntimo que conmemora 100 años de su nacimiento. Desde esta semana y hasta el 22 de marzo en Lo Matta Cultural se pueden visitar más de 40 obras que incluyen 26 esculturas y maquetas originales en acero, bronce y cobre, organizadas cronológicamente desde 1956 hasta 2010.



El recorrido se complementa con registros fotográficos, documentos históricos, archivos de prensa, material curatorial y mapas que localizan sus piezas en el territorio nacional. De lunes a domingo, 10:00 a 19:00 horas, con entrada liberada. Av. Kennedy 9350, Vitacura. lomatta.cl









Oda a Delfina

“Delfina Guzmán nació en un mundo de privilegios, pero eligió un destino de rebeldía”, dice la descripción del documental Delfina: Cállese, apúrese y no se luzca, dirigido por Ricardo Carrasco. En 88 minutos la cinta muestra parte de la vida de la querida actriz haciendo de espejo de la historia cultural y política de Chile. Inteligente y divertida, genuinamente provocadora, a través de archivos, fragmentos y testimonios, el espectador puede asomarse a una vida apasionante.



Como parte del Festival Internacional Teatro a Mil el lunes 19 a las 17.00 habrá una función presentada por Joaquín Eyzaguirre, hijo de Delfina y productor del documental. Centro Arte Alameda, Arturo Prat 33. www.teatroamil.cl



