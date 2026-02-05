Guía de Ocio: El brillante Chalamet como campeón de ping-pong

Dos panoramas infaltables del verano: en Futrono y en Santo Domingo. Un rincón en la ciudad para la lectura colectiva.

Un papel supremo



Marty Supreme, la cinta para la cual Timotheé Chalamet se preparó siete años, que le significó un Globo de oro y que lo tiene por tercera vez nominado a un Oscar, llegó a la cartelera de cines. Ambientada en el vibrante mundo del ping-pong de los años 50, la película dirigida por Josh Safdie sigue a Marty Mauser, un joven empecinado por ganarse el respeto del público en un deporte que nadie toma muy en serio. Ambición y obsesión se hacen cruzan en una trama intensa. También actúan Gwyneth Paltrow y Odessa A’zion. En cines.

Expo Futrono, el infaltable sureño de la temporada



Ya se trata de la XIV versión de esta feria artesanal y de oficios en la localidad de Lago Ranco, que este año pondrá especial énfasis en el desarrollo textil, reuniendo a artesanas y artesanos de distintos territorios del país. Desde las técnicas ancestrales del pueblo aymara en el norte -con trabajos en fibra de alpaca y teñidos naturales- hasta las tradiciones textiles del sur -telar, hilado, frazadas tradicionales y chamantos de la cuenca del Ranco-.

En total son más de 90 expositores: madera, fibras vegetales, textil, fieltro, alfarería, cantería, talabartería, productos gourmet. Además, habrá una zona de viveros, un área infantil, el Mercado campesino de INDAP, y una programación cultural que incluye talleres, conversatorios, lanzamientos y bandas musical locales. Organizada por la Corporación Futrono en conjunto con la Municipalidad, la Expo Futrono recibió más de 13 mil visitantes en su última edición. Se realizará entre el 12 y 15 de febrero, de 10 a 21 horas. Calle Alessandri, frente a la Municipalidad de Futrono.

Arte contemporáneo en la V costa

Hasta este domingo se puede visitar otro clásico estival, ExpoArte en Santo Domingo, Con obras de siete Premios Nacionales de Arte -Roser Bru, Gracias Barrios, José Balmes, Eduardo Vilches, Guillermo Núñez, Sergio Montecino y Alejandro ‘Mono’ González, y con España como país invitado, se vive la edición número 36 de esta exposición en el balneario de la quinta región.

La ExpoArte este año además celebra los 50 años de la Agrupación Cultural Rocas de Santo Domingo. De 11 a 21 horas, Colegio Helen Lee Lassen, Avenida El Golf s/n. (Al lado de la Parroquia).

Lectura para el amor

Una manera distinta de celebrar el Día del amor y la amistad, el próximo sábado 14 de febrero, es a través de una lectura colectiva al aire libre, la cual busca generar una experiencia comunitaria. A las 12:00 horas, el Jardín Central del Museo San Francisco, un verdadero oasis histórico en medio de la ciudad se convertirá en un espacio de encuentro y creatividad en torno a la lectura.

Como parte de esta actividad, Fundación Plagio sorteará decenas de libros de autores nacionales e internacionales. La iniciativa es gratuita con previa inscripción en plagio.cl. Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 834, Santiago.



