Guía de Ocio: El brillante Chalamet como campeón de ping-pong
Dos panoramas infaltables del verano: en Futrono y en Santo Domingo. Un rincón en la ciudad para la lectura colectiva.
Noticias destacadas
Marty Supreme, la cinta para la cual Timotheé Chalamet se preparó siete años, que le significó un Globo de oro y que lo tiene por tercera vez nominado a un Oscar, llegó a la cartelera de cines. Ambientada en el vibrante mundo del ping-pong de los años 50, la película dirigida por Josh Safdie sigue a Marty Mauser, un joven empecinado por ganarse el respeto del público en un deporte que nadie toma muy en serio. Ambición y obsesión se hacen cruzan en una trama intensa. También actúan Gwyneth Paltrow y Odessa A’zion. En cines.
Ya se trata de la XIV versión de esta feria artesanal y de oficios en la localidad de Lago Ranco, que este año pondrá especial énfasis en el desarrollo textil, reuniendo a artesanas y artesanos de distintos territorios del país. Desde las técnicas ancestrales del pueblo aymara en el norte -con trabajos en fibra de alpaca y teñidos naturales- hasta las tradiciones textiles del sur -telar, hilado, frazadas tradicionales y chamantos de la cuenca del Ranco-.
En total son más de 90 expositores: madera, fibras vegetales, textil, fieltro, alfarería, cantería, talabartería, productos gourmet. Además, habrá una zona de viveros, un área infantil, el Mercado campesino de INDAP, y una programación cultural que incluye talleres, conversatorios, lanzamientos y bandas musical locales. Organizada por la Corporación Futrono en conjunto con la Municipalidad, la Expo Futrono recibió más de 13 mil visitantes en su última edición. Se realizará entre el 12 y 15 de febrero, de 10 a 21 horas. Calle Alessandri, frente a la Municipalidad de Futrono.
La ExpoArte este año además celebra los 50 años de la Agrupación Cultural Rocas de Santo Domingo. De 11 a 21 horas, Colegio Helen Lee Lassen, Avenida El Golf s/n. (Al lado de la Parroquia).
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Francisco Aninat, socio de Aninat Abogados: "En los próximos 12 meses, la meta es consolidarnos como uno de los estudios líderes en la resolución de las disputas de negocios en el país"
Tras la separación de Bofill Escobar Silva, estudio donde fue socio por más de 12 años, el profesional revela sus planes en la firma donde desarrollará el área de resolución de disputas complejas.
MOP y Nuevo Pudahuel ponen fin a conflicto: extienden concesión del aeropuerto por tres años y empresa recibirá mayor porcentaje de ingresos
El acuerdo, que debe pasar por Contraloría para entrar en vigencia, pondría fin al arbitraje iniciado en 2021 por los controladores de la concesionaria en el Ciadi contra el Estado de Chile.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete