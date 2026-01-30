Guía de Ocio: La historia del cine chileno se recorre bajo La Moneda

La historia del cine en Chile



Desde una pionera cámara que llegó al país en 1919 hasta objetos icónicos como la bicicleta de Machuca y las estatuillas del Oscar que han ganado producciones nacionales, además de experiencias inmersivas, se pueden ver en la exposición Cine en Chile. Historia(s) en movimiento, que reúne más de 500 piezas que datan de 1896 hasta la actualidad.

Un homenaje a un siglo de historia organizado por el CCLM y la Cineteca Nacional de Chile, con la curatoría de María Paz Peirano y Marcelo Morales Cortés, y gran panorama para las semanas que vienen. Abierta hasta el 31 de mayo, de martes a domingo de 10 a 19 horas. La entrada es gratuita.



El indie folk internacional en el lago



Una vez más en nuestro país, ahora con ocasión de los 20 años de su álbum Cripple Crow, el músico y artista visual estadounidense Devendra Banhart brindará un concierto único en el Teatro del Lago este 7 de febrero. Un lugar privilegiado para disfrutar de la propuesta íntima y experimental del cantautor folk a orillas del Llanquihue y un panorama estelar para quienes anden por la zona.

Maestro del piano en Zoco







Cada jueves a las 20 horas, hasta el 19 de febrero, el público tiene la posibilidad de escuchar música en vivo a cargo de grandes artistas. El ciclo Jazz de verano: Maestros del piano, organizado por el Centro para las Artes Zoco, ofrece una programación dedicada a las figuras que transformaron el piano en el jazz moderno y expandieron sus fronteras estéticas, culturales y políticas.



Luego de homenajear a maestros como Chick Corea, Herbie Hancock y McCoy Tyner, el 5 de febrero habrá un concierto dedicado al pianista francés Michel Petrucciani revisitado por Felipe Riveros Trío. El 12 de febrero el turno es de Red Garland, figura fundamental del hard bop y pianista clave del histórico quinteto de Miles Davis, interpretado por Hugo Naranjo Trío. El cierre del ciclo, el 19 de febrero, se centra en Joe Zawinul, compositor y tecladista fundamental del siglo XX, a cargo de La Marraqueta, agrupación de jazz chileno. Centro para las Artes Zoco (Av. La Dehesa 1500, Lo Barnechea).



