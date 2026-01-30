Guía de Ocio: La historia del cine chileno se recorre bajo La Moneda
También música en vivo, un concierto en el sur y una serie para enamorarse.
Desde una pionera cámara que llegó al país en 1919 hasta objetos icónicos como la bicicleta de Machuca y las estatuillas del Oscar que han ganado producciones nacionales, además de experiencias inmersivas, se pueden ver en la exposición Cine en Chile. Historia(s) en movimiento, que reúne más de 500 piezas que datan de 1896 hasta la actualidad.
Un homenaje a un siglo de historia organizado por el CCLM y la Cineteca Nacional de Chile, con la curatoría de María Paz Peirano y Marcelo Morales Cortés, y gran panorama para las semanas que vienen. Abierta hasta el 31 de mayo, de martes a domingo de 10 a 19 horas. La entrada es gratuita.
© Antonio Quintana, Santiago de noche (ca. 1955). Archivo Central Andrés Bello, Universidad de Chile.
Una vez más en nuestro país, ahora con ocasión de los 20 años de su álbum Cripple Crow, el músico y artista visual estadounidense Devendra Banhart brindará un concierto único en el Teatro del Lago este 7 de febrero. Un lugar privilegiado para disfrutar de la propuesta íntima y experimental del cantautor folk a orillas del Llanquihue y un panorama estelar para quienes anden por la zona.
A las 20:00 en Espacio Tronador del Teatro del Lago. Entradas en puntoticket.cl
Cada jueves a las 20 horas, hasta el 19 de febrero, el público tiene la posibilidad de escuchar música en vivo a cargo de grandes artistas. El ciclo Jazz de verano: Maestros del piano, organizado por el Centro para las Artes Zoco, ofrece una programación dedicada a las figuras que transformaron el piano en el jazz moderno y expandieron sus fronteras estéticas, culturales y políticas.
Luego de homenajear a maestros como Chick Corea, Herbie Hancock y McCoy Tyner, el 5 de febrero habrá un concierto dedicado al pianista francés Michel Petrucciani revisitado por Felipe Riveros Trío. El 12 de febrero el turno es de Red Garland, figura fundamental del hard bop y pianista clave del histórico quinteto de Miles Davis, interpretado por Hugo Naranjo Trío. El cierre del ciclo, el 19 de febrero, se centra en Joe Zawinul, compositor y tecladista fundamental del siglo XX, a cargo de La Marraqueta, agrupación de jazz chileno. Centro para las Artes Zoco (Av. La Dehesa 1500, Lo Barnechea).
En la plataforma MUBI se puede ver la serie española que ha ido conquistando a la audiencia. Los años nuevos muestra a Ana y Óscar, dos jóvenes que se conocen la noche de Año nuevo (Nochevieja) de 2015. Ambos están cumpliendo 30 años y ahí arranca una década de encuentros y desencuentros de la cual el espectador sólo llega a ver un día por año.
Dirigida por el brillante Rodrigo Sorogoyen (Las bestias), junto a Sara Cano y Paula Fabra, cada episodio -distinto cada uno entre sí, algunos con más acción, otros sólo conversación- permite adivinar a través de pocas pistas qué pasó a lo largo del último año, y el factor sorpresa es un gran estímulo para avanzar.
El enamoramiento, el peso de la rutina, los reproches, el deseo, son emociones que todos hemos conocido y que se pueden recorrer gustosamente con buenas actuaciones, diálogos intensos y música también de protagonista. El último capítulo se liberó esta semana y es una buena alternativa para quienes quieran ver una historia de amor real.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
