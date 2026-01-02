Guía de Ocio: Una obra que vuelve, un gran concierto, un documental en Netflix y una exposición fotográfica
Imágenes varias en un mismo lugar
Del 8 al 18 de enero, ahora en el MUT, se va a presentar la quinta versión de FOCALMODE, exposición colectiva de fotografía contemporánea que en esta edición reúne el trabajo de 22 fotógrafas y fotógrafos y más de 200 obras.
Organizada por Javiera Infante Projects la muestra presenta un amplio lenguaje fotográfico con variados estilos y temáticas. Antonieta Valdés, Constanza Miranda, Cristian Aninat, Gonzalo Moreno, Elisa Rodríguez, Francisca Valdés, Emilia Edwards, Francisco Delpiano, Gloria Franke e Isidora Kraemer, son sólo algunos de los nombres que exhiben sus imágenes. Se inaugura el próximo jueves 8 de enero a las 19:30 horas y durante la semana se realizarán charlas, mesas redondas, visitas guiadas y revisiones de portafolio. @focalmode_cl
Mi (ya no tan) joven corazón idiota
Hace 20 años en un festival de dramaturgia europea se realizó una lectura dramatizada de Mi joven corazón idiota, obra teatral de la autora alemana Anja Hilling en torno a la soledad de los habitantes de un edificio. Adaptada y dirigida por Francisca Bernardi, con un elenco de artistas emergentes -hoy consagrados-, música de Ángela Acuña y una escenografía dibujada en vivo por el artista Joaquín Cociña, la obra que marcó a una generación de espectadores vuelve a escena dos décadas después como parte de la programación de Santiago a mil. Este 9 y 10 de enero, a las 20:30 horas en Teatro Camino.
Viva la hermandad
Una nueva edición del Gran Concierto por la Hermandad tendrá lugar el 12 de enero en el Centro Cultural Estación Mapocho. Bajo la producción de Vibra clásica este 2026 el evento musical conmemora los 80 años del Premio Nobel de Gabriela Mistral y dedica su homenaje a la infancia, tema tan presente en su poesía. El concierto es gratuito y reúne a músicos profesionales, coros ciudadanos, voces infantiles y narración de Paulina García.
La obra central del concierto será la sinfonía Raíces y Alas, pieza inédita de Sebastián Errázuriz inspirada en la poetisa y dirigida por Alejandra Urrutia, directora titular de la Orquesta de Cámara del Municipal de Santiago. Reserva tu entrada gratuita en www.vibraclasica.org
Periodismo de excelencia en Netflix
Cover-Up: Un periodista en las trincheras se llama el documental que tiene por protagonista a Seymour Hersh, periodista de investigación estadounidense que desafió a los poderes más altos del gobierno y las fuerzas armadas de Estados Unidos.
Un profesional que “investigó y reveló operaciones encubiertas desde Vietnam hasta Irak”, según la sinopsis de Netflix para presentar el título dirigido por Laura Poitras y Mark Obenhaus. Una interesante manera de aproximarse a episodios complejos de la historia y, en tiempos de incertidumbres comunicacionales, valorar el rol de la prensa.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
