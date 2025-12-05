Guía de ocio: Una película con un dilema oscuro
Cacería de brujas, la cinta de Luca Guadagnino protagonizada por Julia Roberts, está en Prime Video. También otro clásico de Shakespeare que vuelve a escena, la surtida programación de In Edit y una muestra del Mono González.
Las textiles y murales del “Mono” González
El Centro Cultural Estación Mapocho presenta “Hebras y Muros”, exposición que reúne el trabajo textil reciente del destacado artista chileno Alejandro “Mono” González, Premio Nacional de Artes Plásticas 2025, y figura fundamental del muralismo. A través de la memoria, identidad y resiliencia, el artista hila un relato visual donde la poesía y la política se hacen presentes. La muestra se mantendrá abierta hasta el 31 de diciembre con entrada liberada, de martes a domingo de 11:00 a 18:00 horas.
Queda IN-EDIT 2025
In-Edit, el festival que trae a Chile los documentales musicales más esperados del año brinda su vigésimoprimera versión hasta el viernes 10 de diciembre con 22 películas que se toman la pantalla del Centro Arte Alameda. Hay cintas para todos los gustos musicales: Little Richard, Pavement, Janis Joplin, Boy George, Joan Baez, Colombina Parra y John & Oko, entre varios otros. El festival es un clásico de estas fechas que congrega a los amantes de la música y el cine en un solo lugar. Toda la programación en inedit.cl
Fuego cruzado
Cacería de brujas se llama el thriller dirigido por Luca Guadagnino y escrito por Nora Garrett que tiene como protagonistas a Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg y Chloë Sevigny que se puede ver en Prime Video. Situada en el mundo académico de Yale, la cinta muestra cómo una profesora universitaria debe enfrentar una delicada acusación que afecta a dos personas muy cercanas a ella: un colega y una alumna, y que, además se cruza con una cruda historia de su pasado. Una trama compleja y muy presente que muestra de qué manera las delgadas líneas entre las que verdad y la mentira se pueden distorsionar, confundiendo al espectador al intentar identificar quién es la víctima y quién el agresor.
Humor a lo Shakespeare
Bajo la dirección de Rodrigo Pérez vuelve al GAM con risas y romance, una versión chilena de Noche de reyes, clásico de William Shakespeare. En esta comedia de equivocaciones, dos hermanos mellizos pierden el rastro el uno del otro luego de un naufragio. Ambos piensan que han muerto y para sobrevivir en la extraña tierra a la que han llegado, se urde un plan que conduce a una serie de confusas historias. Escrita hace cuatro siglos y tan vigente como otras obras del dramaturgo inglés la obra promete divertir al público y sorprender con el juego de roles que se despliega sobre el escenario. Actúan Roxana Naranjo, Diana Sanz, Francisca Márquez, Francisco Ossa, Nicole Vial, Marco Rebolledo, Marcelo Lucero y Jaime Leiva. Hasta el 21 de diciembre, viernes y sábado a las 20 horas y domingo a las 19 horas. Entradas en gam.cl
