Guía de ocio: Una película con un dilema oscuro

Cacería de brujas, la cinta de Luca Guadagnino protagonizada por Julia Roberts, está en Prime Video. También otro clásico de Shakespeare que vuelve a escena, la surtida programación de In Edit y una muestra del Mono González.

Por: Sofía García- Huidobro

Publicado: Viernes 5 de diciembre de 2025 a las 20:01 hrs.

