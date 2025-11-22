Guía de ocio: El thriller que inquieta en Netflix, la nueva Furia ilustrada, celebración en el Barrio Italia y la fiesta de los documentales
Sed de sangre
Con Claire Danes y Matthew Rhys de protagonistas, los ocho episodios del thriller psicológico La bestia en mí han conquistado a la audiencia de Netflix. Creada por Gabe Rotter y producida por Jodie Foster junto a Conan O’Brien, la trama muestra a una escritora que vive un duelo personal además de un bloqueo creativo, hasta que su camino se encuentra con el de su nuevo vecino, un poderoso empresario inmobiliario sospechoso de haber asesinado a su mujer.
La relación que se genera entre ellos es lo más magnético de la serie, marcada por magistrales actuaciones. Aunque el suspenso se mantiene vivo y los giros sorprenden, el carro de la tensión acaba por descarrilarse. Muy entretenida y con excelente banda sonora.
Fidocs, el cine de lo real
El encuentro de cine documental vuelve con una programación de ocho días cargada con más de 60 títulos y con la cineasta argentina Lucrecia Martel como invitada de honor. En su edición número 29 este año el festival tendrá tres competencias, 12 funciones especiales, una de ellas al aire libre; tres focos autorales, la muestra Ventana Docudays UA y tres proyecciones de FIDOCS Expandido. Con cartelera hasta el miércoles 26 de noviembre, las proyecciones y actividades tienen lugar en cuatro sedes principales en el centro de Santiago: Cineteca Nacional de Chile, Centro Arte Alameda - Sala CEINA, Sala K / U. Mayor y Sala Cine Centro de Extensión UC. Toda la programación en fidocs.cl
La cocina italiana se toma el barrio
Este fin de semana, Barrio Italia, el emblemático sector de Providencia y Ñuñoa, conmemorará las tradiciones italianas con un evento familiar y gratuito bajo el lema Cocina italiana: salud, cultura e innovación. Habrá degustaciones, talleres, música en vivo, danza y espacios culturales que celebran los sabores y la identidad itálica. El evento, que el año pasado convocó a más de 70 mil personas, contará con un gran escenario en el sector de Santa Isabel. El evento es convocado por la Embajada de Italia en Chile, junto al Instituto Italiano de Cultura (IIC), a la Agencia Italiana para el Comercio Exterior (ITA) y a la Cámara de Comercio italiana en Chile, con el apoyo de las Municipalidades de Providencia y de Ñuñoa y de la Asociación Regione Puglia.
Nace La Furia Ilustrada
Como hermana de la Furia del libro, cobra vida este nuevo encuentro que celebra la gráfica contemporánea. Durante este fin de semana en el GAM, abierto y gratuito, se reunirán más de 100 artistas y editoriales. Además de invitados internacionales, como Alberto Montt y Perezfecto, la feria ofrecerá charlas, talleres, música en vivo y actividades familiares, incluyendo espectáculos y talleres para niños y niñas. Todo dedicado a la ilustración, el cómic y la experimentación visual. En esta primera edición se entregará la Medalla Colibrí, el destacado premio que otorga IBBY Chile para reconocer la excelencia en la literatura infantil y juvenil ilustrada. www.furiadellibro.cl
