Marco Antonio de la Parra: “Hay algo de escandaloso en la muerte”

El psiquiatra, dramaturgo y actor cierra el año recibiendo el Premio a las Artes Escénicas Nacionales Presidente de la República y a punto de inaugurar la próxima edición de Teatro a Mil, que trae un homenaje en su honor por su influyente trayectoria. De la Parra habla de estos reconocimientos, de la enfermedad que le diagnosticaron en 2020, de su infancia y de amor. Sobre la vida y la muerte, en su voz, y junto al diván.

“Un reconocimiento como el premio Presidente de la República evidentemente te consagra. Uno llega a una altura que lo trabajado ya tiene un sentido. Otro efecto es que el premio da un nuevo vigor. Más ganas de volver a escribir otras cosas. Es muy estimulante y hermoso, uno queda con más pilas.



Desde mi enfermedad (mieloma múltiple) me costó retomar el vuelo, tanto por el significado psicológico de estar enfermo como por una cosa física, un cansancio mayor, una dificultad para poder sentarse a trabajar. Además, vino la pandemia y todo se volvió en contra. Esta es una enfermedad que te toma los huesos, destroza las vértebras y las aplasta. Al comienzo es muy desagradable, luego con kinesiología y ejercicios se va recuperando el cuerpo, pero perdí unos siete centímetros de columna. Antes usaba bastón, ahora lo ocupo muy a lo lejos. A veces me pongo un arnés para sujetar la columna si estoy con mucho dolor, pero ha disminuido mucho con la kinesiología.



Yo sentía que con el cuerpo así de dañado no iba a ser capaz de subirme a un escenario. Y en 2024 celebramos los 40 años de La secreta obscenidad de cada día (junto a León Cohen). Y este año me volví a subir a un escenario con Mr Shakespeare, que es un monólogo muy particular. En esta misma oficina en la que estamos ahora, llegó Pablo Schwartz con un texto de Beckett para hacer una obra. Le dije: ‘Hagamos esta otra’.



Le pasé Mr Shakespeare que ya venía escribiendo y que tenía ganas de interpretar porque es un juego de espejos entre yo, Shakespeare, el psicoanálisis y la dramaturgia. Entonces Pablo se entusiasmó y dejamos fuera a Beckett, que era muy terrible el texto, y nos fuimos con este que habla de la muerte y de la enfermedad, pero con bastante humor.





Con la enfermedad se me apareció la muerte, algo que sabemos pero que negamos porque si no, no es vivible de la vida. La muerte es nuestro reloj, nuestra condición natural, pero andamos como si no existiera. Y ahí está.



Es que hay algo de escandaloso en la muerte. Sobre todo, de gente joven. En el caso mío ya entraba en tierra derecha, cumpliendo los 70 años uno ya empieza a estar en las estadísticas. Yo estoy tratando de salvarme todos los días, se vuelve un valor tremendo sobrevivir.

Sí importa

Entonces uno se pone un poco inquieto, pero por otra parte está lo estimulante. En esta edición de Teatro a Mil también van a volver a montar La pequeña historia de Chile -obra de 1994 que habla de la crisis de educación- dirigida por Francisco Krebs. Fue una obra bien premonitoria, mucho más de lo que yo quisiera. Todavía funciona y es una de mis obras favoritas y un retrato de Chile.Es una declaración de principios que tiene que ver con la cultura de un país. Es su identidad, sus sueños, su posibilidad de reflejarse, de proteger su memoria.Existe el temor y desaliento a que haya un desprecio por la cultura.Y si las cosas se ponen en contra, probablemente empecemos a trabajar contra viento y marea. La cultura no sólo importa, es lo que nos define como seres humanos y como país.Empecé a hacer teatro a los 19 años en la Escuela de Medicina, durante la dictadura.Nosotros convencidos de que estábamos haciendo cosas blancas y después veíamos las obras y en realidad cómo se nos imaginó que no nos iban a censurar.El premio que recibí se vuelve como una tarea, te pasan la posta: ‘Ahora le toca, usted se vuelve el capitán del equipo y tiene que convocar a los talentos jóvenes’. Ser un ejemplo. Soy alguien que da el pase para las nuevas generaciones, no alguien que entra a los cuarteles de invierno.Una tarea ya está hecha y ahora hay como una autorización para textos difíciles, más aventurados y experimentales. No me interesó nunca la zona segura.Hace poco fui a España a dictar un taller y me encontré con mis antiguos alumnos. Uno de ellos es Juan Mayorga, director artístico del Teatro de la Abadía. He dado clases también en México, en Argentina, en Brasil. Uso un método muy particular que llamo ‘el maestro invisible’, trato de que el grupo saque lo mejor de ellos mismos sin intervenir demasiado, eso tiene mucho que ver con el psicoanálisis.



Infancia y vocación

Fui lector en mi infancia temprana. Eso activó el bullying cuando entré al Instituto Nacional porque era el más chico del curso en edad, pero leía un montón, entonces tenía un lenguaje distinto que hacía que me encontraran un bicho raro. A esa edad se castiga de una manera brutal. Lo pasé muy mal esos años.



Hay un episodio particular: cuando yo estaba pasándolo pésimo, se me acercaron dos bacanes del curso que miraban con desprecio a los matones. Ellos decidieron que yo era inteligente, porque la mayor parte de los insultos del bullying iban por dos líneas: ser tonto o ser gay. Me dijeron: ‘Júntate con nosotros’ y me cambiaron de puesto en la sala. Entonces yo tenía estos bacanes que me protegían.



Luego ya vino la creación porque aparecieron los cursos extracurriculares, la Academia de Letras del Instituto Nacional, que era fenomenal, y donde además venían chicas, lo cual era un estímulo. Y luego la Academia de Teatro. Ahí conocí a Michelle Bachelet. Yo estaba en el curso científico, pero me gané el premio al mejor alumno humanista del colegio.



Repensé muchas veces lo de estudiar Medicina. Entraba y salía de esta fantasía de ser escritor. Pero pensaba: ‘¿Cómo me gano la vida?’ Mi padre era médico. Mi hermano también. Yo quería ser un escritor del ‘Boom ‘y no lo fui. He escrito cuentos, de hecho, estoy pensando en hacer un libro con los cuentos, también novelas además de teatro. Pero la duda estuvo siempre: ‘Y si me dedico más tiempo a esto, y si me dedico más tiempo a lo otro’. Después, mi psicoanálisis personal me demostró que yo podía ser un artista, pero entonces no me atrevía.



Lo otro es que la medicina es muy adictiva. Es muy fácil quedarse pegado. Y el psicoanálisis en sí es una bellísima manera de acceder a la medicina. Y la psiquiatría biológica ha cambiado mucho. Calcula que estudié hace 50 años y muchos de los diagnósticos que nos enseñaban, han desaparecido o se han corregido. También hay otros nuevos. Si antes teníamos cinco pastillas para recetar, ahora son una cantidad de fármacos infinitos.



No soy un psiquiatra común y corriente, hago psicoanálisis. Atiendo a unas seis personas al día, algunos se acuestan ahí en el diván. No me aburro de escuchar a los pacientes. Me gusta conocerlos, descubrir por qué sufren y aliviar ese sufrimiento a través de la palabra. Me encanta trabajar con la palabra más que con la receta médica.



Veo en mis pacientes que son tiempos de mucho estrés, de otras ilusiones y otras desilusiones. Tiempos muy exigentes. Tiempos caros. Nunca había sido tan cara la vida en Occidente, y eso hace que se sufra una sensación de cuesta arriba. Todo el mundo llega duramente a fin de mes, pero también descubrimos placeres y satisfacciones.



No veo un país que se cae a pedazos, pero sí un país que está en redefinición. Y Chile es un país al que siempre le ha costado redefinirse. Yo me acuerdo cuando escribí La mala memoria: Historia personal de Chile contemporáneo (1998), había una sensación de tener un país adolescente, siempre a punto de madurar pero que luego sucumbe de nuevo en lo caótico. En el estallido social la ilusión llegó a ser peligrosa. Siempre cito a Emil Cioran: ‘Esto del entusiasmo convierte las ideas que son neutras en ideologías sangrientas’. Yo soy muy pacífico. Los brazos armados me ponen nervioso.



Actualmente estoy trabajando en un libro sobre los niños con cáncer y la experiencia de la enfermedad contada desde ellos. He estado entrevistando a adultos que vivieron la enfermedad en su infancia.

En teatro hay unos tres proyectos para los cuales debo hacer una investigación. Uno de ellos tiene que ver con la destrucción del periodismo crítico en Chile. Un país sin periodismo crítico es un país que no se piensa a sí mismo. Y eso fue un algo que se dio durante la Concertación, un golpe en sus propias canillas. Para la obra estoy situándome a fines de los ‘90, en un periódico imaginario llamado El Independiente que está definiendo la que será su última portada.

Amor y amistad

Nos conocimos a fines de los ‘80, calculo. Ella era periodista de espectáculos en El Mercurio y luego en La Segunda donde luego de volver de España yo hacía crítica de televisión bajo el seudónimo Zap Zap. Entonces se podía ser crítico de televisión, lo pasé muy bien. Hasta que vino el problema de que ya no me gustaba nada y no tiene gracia un crítico que todo lo encuentra malo.Hace unos 12 años de pronto nos encontramos conestaba cada uno separado y salimos a comer juntos. La amistad fue cambiando de giro y de repente hubo otra mirada. Fue muy divertido porque fue bastante rápido. A mí me cuesta mucho estar solo. Ella habría estado más tiempo sola, pero de repente decidimos casarnos. Hoy nadie se casa.No sabíamos que, efectivamente, luego le iba a tocar cuidarme. Ha sido un amor con amistad, algo que vale oro”.

Qué trae Teatro a mil 2026

Del 3 al 25 de enero el Festival Internacional Teatro a Mil desplegará 89 espectáculos de sala y calle, provenientes de 16 países de Europa, Asia y América, y que incluyen teatro contemporáneo y físico, pasacalle, circo, danza, música, performance, ópera y teatro de títeres.





A las calles vuelve la compañía francesa Royal de Luxe, de La pequeña gigante, con el espectáculo Apesanteur, un show gratuito que transportará al público a un viaje entre el sueño y la realidad con estética de thriller nórdico, humor e ingenio. La compañía chilena La Patogallina estrenará por su parte el pasacalle El Gigante y los niños Wara Wara.





En la programación internacional destaca Tengo miedo torero, adaptación de la novela de Pedro Lemebel, presentada por el Piccolo Teatro di Milano y A Macbeth Song (España–Reino Unido), de The Tiger Lillies junto a La Perla 29.

Algunos títulos nacionales son Historia de un jabalí (O algo de Ricardo) de Cristián Plana; Acreedores de Alexis Moreno y Ütrüf Tripay de Paula González. Como invitados especiales vuelve 31 minutos con su obra El Quijote.





En esta edición 33°, y gracias a una alianza con el festival ¡Hola Río!, Brasil tendrá especial participación y el legendario artista Ney Matogrosso, de 84 años, dará un concierto el 20 de enero, como parte de su gira “Bloco na Rua”.