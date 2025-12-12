Click acá para ir directamente al contenido
El viñamarino que quiere entrar en el mapa global de la industria de robots

Su primer dron lo construyó a los 13 años desde su pieza en Viña del Mar. Una década después, el recorrido de Francesco Crivelli pasa por la Universidad de Berkeley, hackatones del Departamento de Defensa de EEUU, una prestigiosa aceleradora norteamericana y una startup que ya captó la atención de los gigantes del sector tecnológico en China. Su nombre es Intuition.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Sábado 13 de diciembre de 2025 a las 21:00 hrs.

Catalina Vicuña
