Gremios empresariales cierran filas con Kast y ofrecen colaboración en la futura administración

Los principales gremios empresariales salieron a respaldar el triunfo del republicano y ofrecieron colaboración a su futura administración, poniendo el foco en seguridad, reactivación de la inversión, y una agenda procrecimiento que incluya alivios tributarios, empleo formal y medidas sectoriales.

Con una tendencia irreversible y con más del 90% de la mesas escrutadas, los gremios empresariales emitieron las primeras reacciones tras darse a conocer el triunfo de José Antonio Kast.

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, expresó su apoyo a la futura administración.

Además, la líder de la CPC sostuvo que "para volver a crecer y generar oportunidades para todos, deben reducirse las trabas burocráticas que dificultan innecesariamente la inversión, hay que bajar la carga tributaria para ser más competitivos, y reducir los costos laborales para recuperar el empleo formal y de calidad".

Por otro lado, desde la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), su presidenta Rosario Navarro destacó la alta participación y los resultado obtenidos en la jornada electoral de hoy. En esa misma línea, Navarro reafirmó la importancia de impulsar una agenda económica prioritaria y de acción concreta que permita que "Chile retome una senda de desarrollo sostenido, con la ambición de volver a crecer a tasas superiores al 4%".

El presidente de ICARE, Holger Paulmann, manifestó que “nuestro país debe recuperar la seguridad, disminuir los índices de victimización, vigorizar el crecimiento y ayudar a las familias que necesitan mayor apoyo del Estado. El desafío del próximo gobierno es enorme y todos debemos poner nuestras capacidades y talentos para colaborar en levantar Chile.

A su vez, el presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett, también se refirió a la disponibilidad de trabajar en conjunto a la nueva administración. “Esperamos que el triunfo de José Antonio Kast como nuevo Presidente de la República permita volver a poner a las PYME y a los emprendedores en el centro de la agenda económica y social del país", dijo.

La presidenta de la Asociación de Empresas Familiares (AEF), Anne Traub, enfatizó en que "resulta clave fortalecer la actividad empresarial y reconocer el valioso aporte al país".

Minería

El presidente de Sonami, Jorge Riesco, dijo "estamos muy tranquilos porque el presidente electo recibió y escuchó nuestras propuestas para reimpulsar la minería, algunas de ellas aplicables en los primeros 100 días de gobierno, ya que no requieren su paso por el Congreso".

Y agregó: "Un ejemplo es la modificación del Reglamento del SEIA para elevar el umbral de ingreso de proyectos mineros al Sistema, para excepcionar más proyectos de pequeña minería y facilitar modificaciones de proyectos con incremento de producción especialmente en medianas empresas"

El representante del gremio minero señaló estar esperando que las medidas sugeridas se concreten.

Comercio y retail

Desde la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio, recalcó la importancia de las PYME y su inversión. “Sin seguridad no hay crecimiento posible”, manifestó. Además, el representante hizo hincapié en queponga en marcha un Plan Nacional de Seguridad para la Actividad Económica, con foco operativo en zonas comerciales y turísticas, que permita recuperar el control territorial, combatir de manera efectiva el comercio ilícito y proteger la actividad económica formal.

De forma similar, la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), María Teresa Vial, entregó sus felicitaciones a Kast e hizo un llamado a abordar el fortalecimiento del sector mediante el diálogo, acuerdos amplios y una mirada de largo plazo para asegurar gobernabilidad y estabilidad.

El presidente ejecutivo de la Asociación del Retail Financiero, Claudio Ortiz, también expresó que “como asociación valoramos el proceso democrático y esperamos poder contribuir en el desarrollo de una agenda que contemple las necesidades reales de las personas en materia de seguridad e inclusión en el ecosistema financiero”.

Construcción y agro

El representante de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, calificó que los resultados marcan el inicio de una nueva etapa en Chile, en la que espera que se “impulsen con decisión todas las medidas necesarias para promover más y mejor empleo, abordar de manera urgente el déficit habitacional que afecta a miles de familias y reactivar un ciclo económico virtuoso que permita mejorar la calidad de vida de todas las personas”.

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, también se sumó a las reacciones y reiteró el llamado a impulsar la recuperación de Chile. Además subrayó que "ojalá que la oposición y el Parlamento estén a la altura de los desafíos del país".

El gremio exportador frutícola del país, Frutas de Chile, celebró el triunfo del presidente electo. Su presidente, Iván Marambio, recalcó la importancia impulsar "una agenda pro-competitividad y sostenible, con foco en infraestructura hídrica y logística, sanidad e inocuidad, y en profundizar la apertura de mercados y la facilitación del comercio, en un escenario internacional cada vez más exigente y competitivo, donde no podemos quedarnos atrás".

Salmonicultura

Los gremios salmoneros también valoraron el triunfo de Kast y entregaron su total disponibilidad a trabajar de forma colaborativa. La presidenta del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, manifestó que “la alianza público-privada es clave para enfrentar los desafíos del desarrollo y fortalecer una industria que es motor de crecimiento y orgullo nacional”. Mientras que desde SalmonChile, Arturo Clément, expresó desde la industria requieren una visión de futuro que equilibre la competitividad, la sostenibilidad y el desarrollo territorial.

Turismo

La presidenta ejecutiva de la Federación de Turismo de Chile (Fedetur), Mónica Zalaquett, se sumó a las reacciones de los representantes gremiales e instó a "fortalecer la estabilidad, recuperar el crecimiento económico y avanzar con decisión en materia de seguridad, junto con generar los acuerdos amplios que Chile necesita para su desarrollo".

"Como sector, confiamos en que el próximo gobierno comprenderá la relevancia estratégica del turismo para el país. Se trata de una industria intensiva en empleo, con fuerte impacto regional y un alto potencial de crecimiento", dijo Zalaquett.

Pensiones

"El principal desafío en materia previsional que tendrá el próximo gobierno será velar por la correcta implementación de la reforma previsional", emitieron desde la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (Fiap).

Bajo ese contexto, señalaron que "deberán lograr compatibilizar la puesta en marcha de los fondos generacionales con la licitación de afiliados, así como evaluar si los plazos de implementación son suficientes. Confiamos en que, además, el próximo gobierno haga frente a discusiones importantes como, por ejemplo, la necesidad de aumentar paulatinamente la edad de jubilación, especialmente de las mujeres".

Aseguradoras

Desde la Asociación de Aseguradores de Chile, indicaron que "reiteramos nuestra voluntad de colaborar con el nuevo gobierno, poniendo a disposición nuestra experiencia técnica en materias de seguridad, salud y pensiones, así como en la protección frente a riesgos y contingencias, y en el apoyo al desarrollo de la actividad económica para contribuir desde nuestro rol a enfrentar los desafíos que hoy enfrenta el país".