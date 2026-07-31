Los cuatro escolares que representarán a Chile en el mundial de programación

Tras superar un proceso de selección que comenzó con decenas de escolares de todo el país, Sofía Delorme, Nicolás Aballay, Vicente Díaz y Frantz Quijano competirán en Uzbekistán en la Olimpiada Internacional de Informática, el principal torneo escolar de programación del mundo.

En agosto, cuatro estudiantes chilenos viajarán a Uzbekistán para participar en la Olimpiada Internacional de Informática (IOI), la principal competencia escolar de programación del mundo. La delegación nacional estará integrada por Sofía Delorme, Nicolás Aballay, Vicente Díaz y Frantz Quijano, quienes fueron seleccionados tras superar un proceso que incluyó una etapa regional, una final nacional y un campamento clasificatorio.

La programación competitiva consiste en resolver problemas algorítmicos dentro de un tiempo determinado. En la IOI las soluciones deben desarrollarse en C++, lenguaje utilizado por la gran mayoría de los competidores internacionales. Cada problema es evaluado automáticamente según la eficiencia y corrección del algoritmo presentado y tiene un máximo de 100 puntos, donde en la mayoría de las competencias ningún competidor obtiene el puntaje total.

Cada país puede presentar un máximo de cuatro competidores. En Chile, el proceso comienza con una etapa regional en la que se seleccionan los 30 mejores estudiantes. Luego se realiza una final nacional, de la que avanzan los 10 mejores puntajes al campamento clasificatorio. Durante esa instancia reciben entrenamiento intensivo y participan en distintas evaluaciones que definen a la delegación que representará al país.

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Los cuatro estudiantes viajarán acompañados por los tutores Ignacio Muñoz, quien representó a Chile en cuatro ediciones de la IOI y actualmente es el coach del equipo nacional, y Felipe Lizama. Este último es ingeniero civil en Computación, estudiante de Magíster en Ciencias de la Ingeniería, trabaja como Data Scientist en Cencosud y desde hace un par de años participa como voluntario en Niñas Pro, donde forma a estudiantes en programación competitiva para la Olimpiada Chilena de Informática. A comienzos de junio, cuando la delegación ya se preparaba para la competencia, Lizama decidió impulsar la iniciativa en Cencosud, que patrocinó la compra de los pasajes aéreos.

"La oportunidad fue identificada por un integrante del área de Machine Learning, quien conocía de primera mano el trabajo de la Sociedad Chilena de la Computación y la necesidad de financiamiento para que la delegación pudiera representar a Chile", dice Luis Bernardo Silva, Gerente Corporativo de Personas & Organización de Cencosud.

La delegación chilena está integrada por Sofía Delorme, alumna de cuarto medio del Colegio Sagrados Corazones de Providencia y primera mujer en representar a Chile en la Olimpiada Internacional de Informática; Nicolás Aballay, estudiante de segundo medio del Colegio Pedro de Valdivia, quien clasificó por segundo año consecutivo, en 2025 fue a competir a Bolivia y este año obtuvo la medalla de oro en la Olimpiada Iberoamericana de Informática; Vicente Díaz, alumno de tercero medio de The Thomas Jefferson STEM School de Concepción y único representante de regiones; y Frantz Quijano, estudiante de tercero medio de The Greenland School, quien consiguió clasificar tras quedar fuera del proceso final el año pasado y luego obtener una medalla de bronce en la Olimpiada Iberoamericana.

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A tan sólo días del viaje, los cuatro estudiantes dedican varias horas al día a entrenar. Resuelven problemas de programación, practican algoritmos y participan en simulaciones de competencia junto a sus entrenadores. “Lo más recomendado es hacer la mayor cantidad de problemas posible. Mientras más problemas haces, más mejoras”, dice Frantz Quijano.

Como despedida antes del viaje, el miércoles 5 de agosto se realizará un desayuno en las oficinas de Cencosud, en el que participarán los cuatro estudiantes, sus dos tutores y los principales ejecutivos de la compañía. Dos días después, el 7 de agosto, la delegación emprenderá viaje con destino a Taskent, Uzbekistán, donde competirá entre el 9 y el 16 de agosto.