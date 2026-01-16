Click acá para ir directamente al contenido
Dirección del Trabajo constata reemplazo ilegal de trabajadores en huelga en mina Mantoverde y empresa discrepa de fiscalización

Capstone Copper declaró que "la DT constató una mayor productividad promedio por trabajador, lo que bajo su interpretación constituía reemplazo. La compañía no comparte esta interpretación".

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Viernes 16 de enero de 2026 a las 13:18 hrs.

Patricia Marchetti
