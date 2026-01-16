Dirección del Trabajo constata reemplazo ilegal de trabajadores en huelga en mina Mantoverde y empresa discrepa de fiscalización

Capstone Copper declaró que "la DT constató una mayor productividad promedio por trabajador, lo que bajo su interpretación constituía reemplazo. La compañía no comparte esta interpretación".

El Sindicato Nº2 de la mina chilena de cobre y oro Mantoverde, de la canadiense Capstone Copper, informó a través de un comunicado que la Dirección del Trabajo constató el reemplazo ilegal de diversos trabajadores en huelga en la faena minera, en una paralización que ya acumula 15 días y ha estado marcada por el punto muerto en que se encuentran las conversaciones entre ambas partes.

La agrupación que representa a más de 600 trabajadores indicó que "durante tres días funcionarios de la Inspección del Trabajo del nivel central realizaron una intensa fiscalización en la faena, tras recibir denuncia del Sindicato de reemplazos de trabajadores en huelga".

Según el comunicado, la inspección verificó que la empresa estaba utilizando personal para reemplazar a huelguistas en funciones críticas de la mina, infringiendo la legislación laboral vigente. "La Empresa ante la autoridad laboral se allanó al requerimiento de cesar el reemplazo ilegal", dice el sindicato, pero agrega que "una vez retirados los funcionarios, la empresa nuevamente utilizó al mismo personal para seguir realizando las funciones de los huelguistas".

"El Sindicato condena la grave infracción a la ley en que está incurriendo la Empresa. Tal situación, conforme a la legislación nacional, permite incluso la interposición de una demanda de perjuicios. Exigimos a la Empresa que cumpla a la brevedad lo dispuesto por la autoridad laboral", declaró el sindicato liderado por Eduardo Clavería.

El sindicato informó que la Dirección del Trabajo dictó una resolución en la que se concluye que Mantoverde no cumplió con los requisitos legales para acceder al reintegro de trabajadores en huelga, el que solo podía concretarse una vez transcurridos 30 días desde el inicio del proceso.

Finalmente, la organización acusó que la compañía "no ha aceptado la invitación de mediación que fue ofrecida por la Inspección del Trabajo".

DT confirma situación

Consultada la Dirección del Trabajo por DF, el servicio confirmó los hechos. Luis Villazón, jefe del Departamento de Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo, informó que "en la faena se desplegaron equipos de fiscalización de la Dirección Nacional y regional del Trabajo que constataron hace algunos días reemplazos en distintos frentes de operaciones".

"No obstante, notificada la empresa de este hallazgo, se allanó a cesar el reemplazo ilegal, conducta que la Dirección del Trabajo espera que se mantenga durante el proceso de huelga. La DT se encuentra disponible para seguir haciendo esfuerzos de mediación que permita a las partes llegar a un acuerdo", agregó la entidad.

Compañía "no comparte" interpretación de la DT

Tras los comentarios del sindicato y de la DT, desde Capstone Copper declararon: "La Dirección del Trabajo realizó la fiscalización correspondiente en la operación y no estimó que hubiese trabajadores reemplazantes, por lo que no ordenó la salida de ninguna persona. Sin embargo, la DT constató una mayor productividad promedio por trabajador, lo que bajo su interpretación constituía reemplazo".

"La compañía no comparte esta interpretación, pero de todas maneras de forma voluntaria accedió a bajar la productividad de los trabajadores", agregó la empresa en un escrito compartido a DF.

Agregaron: "Mantoverde actúa en estricto cumplimiento de la legislación laboral vigente y de todas las normas aplicables, manteniendo siempre un actuar responsable y respetuoso del marco legal".

Cabe recordar que la empresa y el gremio de trabajadores han discrepado sobre el impacto de la huelga en las operaciones del yacimiento, la cual se inició el 2 de enero.