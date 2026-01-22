Mantoverde entra en fase crítica: minera dice que operaría solo por 24 horas si huelguistas no liberan suministro de agua
Capstone Copper informó al mercado que "los miembros del sindicato en huelga están impidiendo el acceso y la reanudación de las operaciones de la planta desalinizadora".
La compañía canadiense Capstone Copper anunció al mercado que su mina Mantoverde, ubicada en el desierto chileno, se encuentra en fase crítica ante la situación que vive a raíz de la huelga del Sindicato Nº2 de la operación.
Según un comunicado difundido por la empresa -el primero oficial al mercado desde que inició la paralización el 2 de enero- "los miembros del sindicato en huelga están impidiendo el acceso y la reanudación de las operaciones de la planta desalinizadora".
Dicha planta, ubicada a 40 kilómetros del yacimiento, abastece de suministro de agua a toda la operación y, desde la noche del 18 de enero, individuos ingresaron de forma ilegal y se "tomaron" el lugar, según dijo la firma a inicios de esta semana.
"En Mantoverde, las reservas de agua en el sitio continúan utilizándose para servicios esenciales. Las operaciones de sulfuros están temporalmente detenidas, mientras que se espera que las operaciones de óxidos continúen hasta mañana, momento en el cual serán detenidas temporalmente a menos que se restablezca el suministro de agua", detalló la compañía al informar al mercado.
Así, sólo restarían 24 horas antes de que las operaciones de producción de cobre se detengan.
La compañía declaró que está actualmente buscando apoyo judicial para recuperar el acceso a la planta desalinizadora, restablecer el suministro de agua a Mantoverde y reanudar las operaciones.
"Capstone Copper mantiene su disposición a entablar conversaciones para buscar una resolución con el Sindicato Nº 2. La compañía continuará adhiriéndose a los procedimientos legales, respetando los derechos de todos sus empleados, invitando al sindicato a participar en un diálogo constructivo y proporcionando a las autoridades toda la información solicitada", cerró el comunicado.
Cabe recordar que la empresa y el gremio de trabajadores han discrepado sobre el impacto de la huhelga en las operaciones de la mina y se han enfrentado por la situación en la faena. El viernes pasado, la Dirección del Trabajo confirmó a DF que constató "reemplazos (ilegales) en distintos frentes de operaciones", a lo que Capstone respondió que no compartía "la interpretación" del órgano, ya que "la DT constató una mayor productividad promedio por trabajador, lo que bajo su interpretación constituía reemplazo".
