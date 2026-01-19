Escala violencia en huelga de Mantoverde: empresa denuncia "ingreso ilegal y toma" de planta desaladora de la mina

Según indicó la compañía Capstone Copper, el suministro hídrico de toda la operación se encuentra detenido. Por su parte, el sindicato acusó la presencia de un equipo antidisturbio privado contratado por la empresa.

A 17 días de iniciada la huelga legal de los trabajadores del Sindicato N°2 de la mina Mantoverde de la canadiense Capstone Copper, la compañía denunció el ingreso ilegal de personas a la planta desalinizadora que abastece la totalidad de la operación, provocando la detención del curso hídrico hacia el yacimiento ubicado a 40 kilómetros del lugar.

Según informó la minera a través de un comunicado, "durante la noche del 18 de enero del presente, cerca de las 23:00 horas y luego del traslado del campamento de la huelga desde la mina hacia la planta desalinizadora, un grupo de personas, presumiblemente en situación de huelga, ingresó de manera ilegal y violenta a las instalaciones de dicha planta, mientras trabajadores se encontraban cumpliendo sus funciones habituales en el lugar".

De acuerdo con el relato de Mantoverde, el ingreso se habría producido "mediante actos de fuerza previamente coordinados", incluyendo intentos de vulnerar accesos durante la jornada, lanzamiento de piedras con hondas, hostigamientos al personal, destrucción de cámaras de seguridad, quema de neumáticos y bloqueos que impidieron el ingreso tanto de trabajadores como de Carabineros.

Una vez al interior de las instalaciones, la empresa denunció amenazas de muerte directas contra los trabajadores presentes, además de la intervención del sistema eléctrico de la planta, lo que provocó la detención del suministro de agua al campamento y a los procesos productivos de Mantoverde.

"La compañía rechaza categóricamente este tipo de conductas violentas e ilegales, que no solo vulneran la ley, sino que también atentan contra la integridad física y psicológica de trabajadores que nada tienen que ver con el conflicto", señaló la empresa. "Mantoverde cuenta con registros audiovisuales y declaraciones de las personas afectadas, los que respaldan plenamente las acciones adoptadas por la empresa y que serán puestos a disposición de la justicia, con el objeto de perseguir las responsabilidades que correspondan".

Asimismo, la minera recordó que ya recurrió ante la justicia, donde existe una orden de no innovar con medidas de protección para resguardar la seguridad de las personas e instalaciones. "Frente a la escalada de violencia registrada, la empresa reiteró la solicitud de apoyo de la fuerza pública a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó, sin que hasta ahora haya sido posible contar con dicho resguardo en terreno", agregó la firma.

Sindicato denuncia presencia de grupo antidisturbio

También durante la mañana de este lunes, el Sindicato N°2 de Mantoverde denunció la presencia de un equipo antidisturbios privado de 20 personas contratado por la compañía en el marco de la huelga. El gremio sindical acusó que su presencia "configura un acto que solo puede entenderse como de intimidación hacia los trabajadores que se mantienen en una huelga pacífica".

"Rechazamos estas malas prácticas de Mantoverde Casptone, que dan cuenta de una forma de administrar la riqueza minera que Chile no necesita y exigimos a las autoridades competentes que se investigue urgentemente la situación, ya que la empresa de vigilancia no tendría la directiva de seguridad aprobada por OS10 de Carabineros de Chile y parte de sus guardias no tendrían sus certificaciones legales", agregaron desde el sindicato liderado por Eduardo Clavería.

Al respecto, la empresa minera señaló: "Desmentimos tajantemente las versiones del Sindicato sobre supuestos ataques injustificados por parte de los guardias de seguridad que protegían las instalaciones, ya que han actuado conforme al protocolo para resguardar la integridad de la planta desaladora y de las personas que trabajaban en ella".

Cabe recordar que la empresa y el gremio de trabajadores han discrepado sobre el impacto de la huhelga en las operaciones de la mina y se han enfrentado -a través de comunicados oficiales- por la situación en la faena. El viernes pasado, la Dirección del Trabajo confirmó a DF que constató "reemplazos (ilegales) en distintos frentes de operaciones", a lo que Capstone respondió que no compartía "la interpretación" del órgano, ya que "la DT constató una mayor productividad promedio por trabajador, lo que bajo su interpretación constituía reemplazo".