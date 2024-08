Marco López Pérez, abogado del sindicato N° 1 de Escondida: “Ha sido la negociación más compleja que he tenido... la compañía fue muy poco dialogante y violó el principio de buena fe”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

“Esto se convirtió en una telenovela”.

Marco López, abogado del sindicato N° 1 de Escondida, describió así la tensa negociación del fin de semana que puso en riesgo el acuerdo entre la organización gremial y la empresa y que derivó en una huelga de una hora y 27 minutos durante la noche del domingo.

Según el profesional, la minera operada por BHP les envió el sábado un borrador en que se desconocían algunos puntos del pre acuerdo -no consideró para todos el bono BRE (resultados excepcionales), así como los 200 cupos para optar a indemnización por años de servicio con tope de 28 años y el pago del nuevo bono “manilla a manilla” a todos los trabajadores, entre otros ítemes- y luego, en una comunicación interna, Escondida declaró que había sido el sindicato el que solicitó cambios sustanciales a lo acordado.

“Este es un sindicato poderoso porque aparte de ser casi único, sus bases son muy disciplinadas y tiene un alto impacto en términos de costos en su organización”.

- Según usted, el acuerdo estuvo a punto de caerse ¿Qué pasó?

- Hay un espacio para temas de entendimiento que quizá no quedaron suficientemente afinados. Pero otras cosas estaban escritas con total claridad, como el bono “manilla manilla” o el BRE.

- ¿Esto complejizó el proceso?

- Sí. Yo diría que ésta ha sido la negociación más compleja que he tenido, primero porque la actitud de la compañía fue muy poco dialogante, costó mucho llegar a un acuerdo. Segundo, violaron el principio de negociar de buena fe, que no es una cuestión teórica, sino que la ley lo exige. Y cometieron varias prácticas antisindicales que vamos a denunciar en los próximos días. A eso se sumó que el domingo no dejaron entrar a la abogada Ivonne Salfate a la mina, pese a que ella es parte de la mesa negociadora y es mi esposa además. Fueron varias acciones fuera del fair play.

Sobre su partner, señaló que “es clave: se encarga de tener a todos los viejos alineados como un ejército”.

- Goldman Sachs dice que este es el sindicato más temido. ¿No complica este factor la negociación?

- Este es un sindicato poderoso porque aparte de ser un sindicato casi único, sus bases son muy disciplinadas y tiene un alto impacto en términos de costos en su organización. Pero no nos gusta hacer huelga. Es más, yo creo que esta huelga era perfectamente evitable. No se entiende por qué la empresa no entregó lo que estábamos pidiendo en la mediación obligatoria y tuvimos que ir a huelga. Podríamos haber llegado al mismo acuerdo sin huelga.

- Lograron el bono más alto, de $33 millones ¿Esto puede cambiar el paradigma de la gran minería?

- Sin duda genera un referente y eso ha sido siempre así, Escondida siempre ha logrado los bonos de término de conflicto más altos de la industria y evidentemente genera una expectativa y una referencia respecto a otros sindicatos. Va a generar una presión en otras mineras en la línea de aumentar (los bonos de fin de conflicto), aunque las realidades son distintas.

- ¿Escondida perderá competitividad con esta negociación?

- No. La empresa tiene muy estudiado el tema de las ratios financieros y productivos de Escondida y se mantiene en la mejor condición. Este año Escondida va a producir 1.300.000 toneladas de cobre. Estamos hablando de ingresos por US$11.500 millones, entonces esto (los bonos) equivalen al 0,2% de los ingresos de Escondida.

- ¿Qué ganó la empresa?

- Estuvimos siempre disponibles a conversar con la compañía mejoras en algunas prácticas de productividad. Una es el bono “manilla a manilla” que va a poder aumentar la cantidad de producción diaria de mina. E hicimos horario desfasado, porque tenemos turnos de 8 a 20 horas y ahora vamos a tener para una parte de la dotación turno de 7 a 19 horas, es decir, dos turnos trabajando en paralelo, lo que permite una alimentación los chancadores más continua.