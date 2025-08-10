Codelco reinicia operación de El Teniente a nueve días de la tragedia en que fallecieron seis mineros
Retorno parte hoy sábado con un turno de 200 trabajadores, equivalente al 70% de la dotación normal para un fin de semana.
A nueve días de la tragedia en que fallecieron seis trabajadores y luego de la autorización entregada por Sernageomin y la Dirección del Trabajo, la división El Teniente de Codelco retomará esta noche, en el turno C, sus operaciones subterráneas con una dotación aproximada de 200 trabajadores, equivalente al 70% de la habitual para un fin de semana, informó la empresa estatal.
La compañía espera alcanzar la normalización definitiva de las faenas este domingo 10 de agosto, informó Codelco.
La reanudación se produce luego de las inspecciones en terreno realizadas por Sernageomin y la Dirección del Trabajo, que determinaron el reinicio de las áreas de la mina no afectadas, bajo la condición de mantener un flujo permanente de información y reportes hacia la autoridad.
Codelco enfatizó que el plan de retorno contempla reforzamiento de medidas de seguridad, condiciones de habitabilidad, apoyo y contención a trabajadores, y coordinación estrecha con las empresas colaboradoras, así como el monitoreo permanente de todas las condiciones del yacimiento y la verificación en terreno de todos los estándares operativos, sumándose a las acciones preventivas ya implementadas por la división desde el evento sísmico del 31 de julio.
Cabe indicar que Codelco determinó la suspensión temporal, al menos hasta el 13 de agosto, de los contratos con las empresas contratistas directamente relacionadas con el evento, la Constructora Gardilcic y Salfa Montajes.
Según distintos expertos, cada día de cierre de El Teniente suponía hasta US$ 10 millones de menores ingresos para Codelco.
