DGA aplica millonaria multa a Anglo American por extracción de agua en sequía y compañía acusa que sanción "carece de sustento"

El goberandor de Valparaíso dijo que la compañía extrajo agua de caudales de la cuenca del río Aconcagua fuera de su turno, mientras regían decretos de escasez para priorizar el consumo humano.

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Viernes 8 de agosto de 2025 a las 12:10 hrs.

<p>Gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca.</p>

