UDD Ventures: “Muchos emprendedores no tienen claro qué deben cobrar y terminan dejando de capturar valor”

El director ejecutivo, Ángel Morales, dijo que el principal reto para las startups deep tech y las que desarrollan IA es transformar la innovación en clientes y ventas.

Las startups deep tech o de tecnologías avanzadas -inteligencia artificial (IA), biotecnología, computación cuántica, materiales avanzados o robótica-, están en pleno auge en Chile y el mundo. Según el Latin American Dynamism Project -iniciativa que investiga e impulsa este ecosistema en América Latina-, en 2025, el país registró 251 startups en esta categoría, que equivalen al 10% del total regional.

En este contexto, el director ejecutivo de UDD Ventures, Ángel Morales, dijo que este año, por primera vez, la aceleradora de la Universidad del Desarrollo abrió la convocatoria Potencia Startup 2026 -con apoyo de Corfo- para firmas de base científico-tecnológica con foco en deep tech -incluyendo IA- y emprendimientos digitales.

A pesar del auge local, Morales señaló que uno de los principales retos de las deep tech en el país es convertir la innovación en ventas, capturar el valor que generan y construir modelos de negocio sostenibles.

“Se sigue manteniendo la métrica de que ocho de cada 10 startups, al tercer o cuarto año, quiebran o cierran la operación (...) Los emprendimientos no mueren porque no tengan producto, sino porque no tienen clientes o plata en la caja”, afirmó.

Según Morales, esto se explica porque los emprendedores están concentrados en su tecnología y no en lo que esta hace por el cliente.

“Muchos no tienen claro qué es lo que tienen que cobrar o lo hacen de forma errónea y terminan dejando de capturar valor e ingresos de manera creciente”, señaló.

En contraste, las startups que logran crecer suelen compartir una “alta capacidad de ejecución”, un foco comercial desarrollado, redes de contacto y acceso a mercados “profundos con potencial para ampliar ventas”, dijo.

Potencial

Respecto del financiamiento, Morales comentó que los inversionistas se fijan primero en el equipo fundador, luego, en el modelo de ingresos, y, finalmente, en la tecnología. Además, hoy exigen mayor tracción comercial y una ruta clara hacia la rentabilidad.

“Una pregunta que antes no existía es: ‘Muéstrame cómo vas a ser rentable’”, afirmó.

El ejecutivo destacó a la biotecnología como el área con mayor potencial del ecosistema deep tech y planteó que Chile debe desarrollar tecnologías para industrias donde ya cuenta con ventajas competitivas, como minería, agricultura, pesca, banca y retail, “para salir a vender esos servicios al mundo y no al revés”.

La convocatoria Potencia Startup 2026 -que estará abierta hasta el 17 de julio- entregará mentorías, acceso a inversionistas y redes. “El foco es que los emprendedores salgan vendiendo”, dijo.