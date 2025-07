La rival de OpenAI, Anthropic, apunta a la industria financiera con nuevas herramientas de IA

La startup de inteligencia artificial (IA) Anthropic está lanzando un paquete de nuevos servicios de software destinados a agilizar el trabajo de los analistas financieros, uniéndose así a un número creciente de empresas de IA que compiten por captar la atención de los profesionales de Wall Street.

La nueva oferta, llamada Claude for Financial Services, está diseñada para ayudar a los analistas a realizar investigaciones de mercado, manejar procesos de debida diligencia y tomar decisiones de inversión, informó Anthropic el martes. El producto combina las herramientas principales de IA empresarial y de codificación de Anthropic con información de proveedores externos de datos financieros, como FactSet, PitchBook y Morningstar, para clientes que cuenten con suscripciones a esos servicios.

“Esta es la pieza que faltaba entre una herramienta de IA que es interesante y genial, y una que es profundamente útil”, dijo Mike Krieger, director de producto de Anthropic y cofundador de Instagram. “En este momento, existe una sensación real de que: si no adoptamos estas herramientas, nos quedaremos atrás frente a quienes sí lo hagan”.

OpenAI y Perplexity AI también han añadido funciones en los últimos meses para atraer clientes del sector de servicios financieros, con el objetivo de ampliar los usos empresariales de la IA e impulsar sus ventas.

Si bien Anthropic es más pequeña que OpenAI, sus ingresos están creciendo rápidamente. Los ingresos anualizados de la startup aumentaron de US$ 3 mil millones a US$ 4 mil millones en el último mes, según una persona familiarizada con el tema que no estaba autorizada a hablar públicamente sobre asuntos privados.

Anthropic busca continuar con ese impulso comercial mediante una nueva contratación. La empresa ha fichado a Paul Smith, un exejecutivo de ServiceNow Inc., para que se incorpore como su primer director comercial más adelante este año, según la misma fuente.

Krieger afirmó que Anthropic ya ha ganado tracción en el sector financiero en parte porque su IA sobresale en codificación, algo que se utiliza con frecuencia en análisis financieros. Las nuevas herramientas están pensadas para ampliar ese uso, ayudando a los profesionales del sector con memorandos de inversión, análisis de carteras y modelos financieros, entre otras tareas.

Algunos de los clientes actuales de la compañía de IA en este sector incluyen a Bridgewater Associates, American International Group Inc. y Norges Bank Investment Management.

Las finanzas son “un buen indicador de los tipos de requisitos de seguridad que necesitaremos en otras industrias”, dijo Krieger, “porque los datos son muy sensibles”. Anthropic afirmó que no usará los datos ingresados por los clientes en su herramienta para servicios financieros para entrenar sus modelos de IA.