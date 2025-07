Meta ficha al jefe de modelos de IA de Apple con millonaria oferta

Es la más reciente incorporación al nuevo grupo de superinteligencia de Meta, con el que Mark Zuckerberg espera liderar la carrera de la inteligencia artificial. El desarrollador de Facebook también invirtió US$ 3.500 en el fabricante de Ray-Ban.

El máximo responsable de los modelos de inteligencia artificial de Apple Inc. ha dejado la compañía para unirse a Meta Platforms Inc., un nuevo revés para los esfuerzos del fabricante del iPhone en el área de la IA.

Ruoming Pang, un reconocido ingeniero y director a cargo del equipo de modelos básicos de Apple, dejó la empresa, según personas con conocimiento del asunto. Pang, que se incorporó a Apple procedente de Alphabet Inc. en 2021, es la más reciente incorporación al nuevo grupo de superinteligencia de Meta, afirmaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas al hablar de movimientos de personal aún no anunciados públicamente.

Para asegurar su fichaje, Meta le ofreció un paquete salarial valorado en decenas de millones de dólares anuales, según estas personas. El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, ha lanzado una agresiva campaña de contratación, atrayendo a figuras destacadas del mundo de la IA como Alexandr Wang, de Scale AI; el fundador de startups Daniel Gross; y el exdirector ejecutivo de GitHub, Nat Friedman, todos con remuneraciones elevadas.

Meta también ha contratado recientemente a Yuanzhi Li, investigador de OpenAI, y a Anton Bakhtin, quien trabajó en Claude en Anthropic PBC, además de otros investigadores provenientes de OpenAI.

Meta confirmó este lunes que Pang se unirá a su equipo. Apple, Pang, OpenAI y Anthropic no respondieron a solicitudes de comentarios.

Zuckerberg ha convertido la inteligencia artificial en la máxima prioridad de Meta en su intento por mantenerse a la par de rivales como OpenAI y Google. El CEO se ha involucrado directamente en el proceso de contratación para la división de IA, invitando a posibles candidatos a sus casas en Silicon Valley y Lake Tahoe, y contactándolos personalmente.

Zuckerberg reorganizó los equipos de IA de Meta a fines de junio para enfocarse en el desarrollo de “superinteligencia”: tecnología de IA capaz de realizar tareas al nivel de un humano o superior. Según la empresa, Meta planea invertir decenas de miles de millones de dólares este año en iniciativas relacionadas con la IA, con gran parte de ese capital destinado a infraestructura como centros de datos y chips especializados.

Apple se queda atrás

En Apple, Pang lideraba un equipo de alrededor de 100 personas encargado de desarrollar los grandes modelos lingüísticos de la compañía, fundamentales para Apple Intelligence y otras funciones de IA integradas en los dispositivos. En junio, Apple anunció que esos modelos se abrirían por primera vez a desarrolladores externos, lo que permitiría nuevas aplicaciones para iPhone y iPad.

Sin embargo, internamente, el equipo de modelos básicos —conocido como AFM— ha estado bajo creciente escrutinio por parte de la nueva cúpula de Apple, que evalúa la adopción de modelos de terceros como los de OpenAI y Anthropic para alimentar una nueva versión de Siri. Estas discusiones han deteriorado el ánimo dentro del equipo en las últimas semanas.

Aunque Apple estudia el uso de IA externa para el nuevo Siri, también ha estado trabajando en una versión basada en los modelos desarrollados por el grupo de Pang. Estos modelos impulsan funciones clave de Apple Intelligence, como resúmenes automáticos de artículos web y correos electrónicos, Genmoji y notificaciones prioritarias.

La salida de Pang es la más significativa en el equipo de IA de Apple desde que la empresa inició el desarrollo de Apple Intelligence, y refleja la intensa competencia global por el talento en este campo. Meta ha hecho ofertas millonarias a ingenieros de alto perfil, montos muy por encima de lo que Apple suele pagar a empleados que realizan trabajos similares.

La partida de Pang podría ser solo la primera de una serie de renuncias dentro del grupo AFM. Varios ingenieros han comentado a sus colegas que también planean marcharse próximamente a Meta u otras compañías, según las fuentes. Tom Gunter, uno de los principales colaboradores de Pang, ya dejó Apple el mes pasado, según informó Bloomberg.

Durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores de junio, la presencia de Apple en el campo de la inteligencia artificial fue modesta, limitándose a funciones como traducción de llamadas y mensajes de texto.

Otras funciones, como análisis de capturas de pantalla en el dispositivo o generación avanzada de imágenes, fueron desarrolladas en colaboración con socios como OpenAI y Google. Además, Apple lanzó una nueva versión de Xcode capaz de completar código mediante integración con modelos como Claude y ChatGPT.

Meta suma otra inversión

En paralelo, Meta Platforms Inc. compró una participación minoritaria en el mayor fabricante mundial de gafas, EssilorLuxottica SA, en una operación que refuerza su compromiso con la creciente industria de las gafas inteligentes, según personas familiarizadas con el asunto.

Meta, matriz de Facebook, adquirió algo menos del 3% de EssilorLuxottica, fabricante de Ray-Ban. Al precio actual de mercado, esta participación ronda los US$ 3.500 millones, según las fuentes, que pidieron no ser identificadas por tratarse de negociaciones privadas. Meta, con sede en Menlo Park, California, estaría considerando nuevas inversiones que podrían elevar su participación hasta cerca del 5%, aunque los planes aún podrían modificarse.

La inversión profundiza la relación entre ambas compañías, que desde hace años desarrollan gafas inteligentes con tecnología de inteligencia artificial. Actualmente, Meta comercializa gafas Ray-Ban con cámaras integradas y asistente de IA.