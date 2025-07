La ventaja de Microsoft en IA bajo escrutinio mientras OpenAI recurre a rivales para servicios en la nube

Los inversionistas de Microsoft llegan al informe de ganancias del miércoles con una gran pregunta: ¿está en riesgo la ventaja en inteligencia artificial (IA) de la compañía ahora que su socio OpenAI recurre a rivales como Google, Oracle y CoreWeave para servicios en la nube?

Los acuerdos exclusivos de licenciamiento y el acceso a los modelos más avanzados de OpenAI han convertido a Microsoft en uno de los grandes ganadores del auge de la IA generativa, impulsando el crecimiento de su negocio de nube Azure y acercando su valoración de mercado a los US$ 4 billones.

En el trimestre de abril a junio, se espera que la alianza haya impulsado un aumento del 34,8% en los ingresos de Azure, en línea con el pronóstico de la compañía y por encima del alza del 33% registrada en los tres meses anteriores, según datos de Visible Alpha.

Pero ese acuerdo está siendo renegociado mientras OpenAI considera salir a bolsa, con reportes en medios que sugieren un estancamiento en torno a cuánto acceso conservará Microsoft a la tecnología del creador de ChatGPT y a su participación accionaria si OpenAI se convierte en una corporación de beneficio público.

La conversión no puede llevarse a cabo sin la aprobación de Microsoft y es crucial para una ronda de financiamiento de US$ 40 mil millones liderada por el conglomerado japonés SoftBank Group, de la cual US$ 20 mil millones dependen de que la reestructuración se complete antes de fin de año.

OpenAI, que recientemente profundizó su alianza con Oracle con una capacidad de centro de datos planificada de 4,5 gigavatios, también ha incorporado a Google Cloud entre sus proveedores de capacidad computacional.

Liderazgo de Microsoft

Analistas de UBS señalaron que las opiniones de los inversionistas sobre la asociación entre Microsoft y OpenAI están divididas, aunque el gigante del software tiene la ventaja. “El liderazgo de Microsoft ha ganado suficiente credibilidad… como para que la empresa termine negociando condiciones que favorezcan a sus accionistas”, dijeron los analistas.

Parte de esa confianza se refleja en el precio de las acciones de la compañía, que ha subido más de una quinta parte en lo que va del año.

Durante el período de abril a junio, el cuarto trimestre fiscal de Microsoft, la empresa probablemente se benefició de un dólar más débil, una mayor demanda de Azure no relacionada con IA y pedidos anticipados de fabricantes de PC para sus productos Windows ante posibles aranceles en EEUU.

Se espera que los ingresos hayan aumentado un 14% a US$ 73.810 millones, según datos recopilados por LSEG, su mejor crecimiento en tres trimestres.

Se estima que las ganancias aumentaron un 14,2% a US$ 25.160 millones, un ritmo ligeramente más lento que el trimestre anterior debido al alza en los costos operativos.

El gasto de capital también estará en la mira, después de que su rival Alphabet aumentara su gasto anual en US$ 10 mil millones la semana pasada.

Microsoft ha dicho en repetidas ocasiones que sigue enfrentando restricciones de capacidad en IA, y en abril señaló que continuará el crecimiento en gasto de capital tras haber planeado más de US$ 80 mil millones en el último año fiscal, aunque a un ritmo más lento y enfocado en activos de vida útil más corta, como chips de IA.

Dan Morgan, gerente senior de portafolio en Synovus Trust y accionista de Microsoft, dijo que ese gasto ha dado frutos.

“Es posible que los inversionistas todavía estén subestimando el potencial del negocio de IA de Microsoft para impulsar un crecimiento de consumo sostenido en la era de la IA agente”.