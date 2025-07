Economistas DC se definen tras apoyo de junta a Jara: Micco y Massad critican decisión y Ffrench-Davis anticipa voto a candidata

El debate está instalado entre los economistas ligados a la Democracia Cristiana (DC), luego de que el sábado la junta nacional de la falange decidiera apoyar la candidatura presidencial de la opción del PC y el Socialismo Democrático, Jeannette Jara, lo que generó un quiebre en la tienda y derivó en la renuncia de su presidente, Alberto Undurraga.

La definición ha levantado un soterrado debate entre los técnicos de la colectividad, que en los años de la Concertación supo tener cargos clave: Alejandro Foxley y Eduardo Aninat en Hacienda; José Pablo Arellano en la dirección de Presupuestos; y a René Cortázar en Trabajo; además de José De Gregorio y Carlos Massad, que fueron ministros y presidentes del Banco Central, por citar a algunos.

Pero de este grupo, solo Foxley y Massad aún militan en la DC.

Hay dos alternativas que cruzan la discusión entre los técnicos: si sumarse o no al comando en formación de Jara; y la posibilidad de anunciar su apoyo público a la candidatura, pero sin hacerse parte de sus equipos programáticos.

Alejandro Micco, quien fue subsecretario de Hacienda entre 2014 y 2017, se muestra crítico de la opción de la junta de la falange. “Considero que es una mala decisión para la Democracia Cristiana, lo que representa, y para el país. Habría esperado un mejor debate. Mirando como economista, hasta ahora los planteamientos de la candidata Jeannette Jara han sido más bien generales y por su contenido poco pensados. Por ejemplo, el tema de la demanda interna, que debió ser corregido posteriormente”, dice el académico de la Universidad de Chile.

También descarta sumarse a los equipos de la carta del oficialismo: “En políticas públicas, todos sabemos que muchas de las decisiones no son blanco o negro, tienen muchos detalles, ni tampoco se saben cuáles serán ex ante. Por eso, aunque se tenga un programa, quien es Presidente termina siendo crucial para definir el destino del país. Como es de público conocimiento, tengo diferencias con muchas de las propuestas/ideas de la candidata Jara”.

Quien también es crítico con la decisión de la junta DC es Massad: “Pienso que la decisión adoptada por la gran mayoría de la junta nacional de la DC se basó en un concepto de supervivencia vinculado a la representación parlamentaria. Espero que, cuando haya que tomar decisiones sobre proyectos específicos, los eventuales parlamentarios de la DC lo hagan fieles a los principios fundamentales de la Democracia Cristiana. Si esto no fuese así, el partido está muerto”, explica.

¿Votaría por Jara? Massad responde: “Espero conocer los resultados de la primera vuelta. No estaría para nada cómodo si me veo enfrentado a dos opciones extremas. El acuerdo de la junta pesa, aunque no lo hubiese votado”, cierra.

Quien es más enfático es el economista, académico de la Universidad de Chile y exdirector de estudios del Banco Central entre 1990 y 1992, Ricardo Ffrench-Davis.

“Votaré por la candidata de centroizquierda. Sobre comisiones, dejé de participar desde 2021”, expone el experto, quien se encuentra terminando un libro que planea publicar en los próximos meses.

Consultado por el tema, el exsuperintendente de Pensiones y expresidente de BancoEstado, Guillermo Larraín, declinó emitir comentarios.

Jara busca figuras

Este lunes, Jara señaló que le gustaría contar con profesionales de la falange en su comando.

La exministra adelantó que la próxima semana se reunirá con el presidente interino de la DC, el senador Francisco Huenchumilla, quien se encuentra en Temuco y planteó que “la DC tiene grandes profesionales y técnicos y nos gustaría que formarán parte del comando como de un eventual Gobierno”.

La candidata aún no presenta su nuevo equipo económico después de haber ganado la primaria en el oficialismo al imponerse a Carolina Tohá, Gonzalo Winter y Jaime Mulet.