Junta Nacional de la DC decide sumarse a la candidatura oficialista de Jeannette Jara y Undurraga renuncia a la presidencia del partido

Casi diez horas de debate le tomó a la Junta Nacional de la Democracia Cristiana (DC) definir el rumbo que seguirá la colectividad en la carrera presidencial, con el propósito de resguardar su permanencia en el escenario político nacional.

De este modo, la instancia —que comenzó a las 10:00 horas y se realizó de forma telemática—, cuyos integrantes durante las últimas semanas mantuvieron tensionado al partido, finalmente decidió respaldar la candidatura oficialista, encabezada por la comunista Jeannette Jara, con un 63% de apoyo.

En consecuencia, solo el 37% de la Junta Nacional de la DC se inclinó por la alternativa de levantar una postulación propia a La Moneda.

La resolución adoptada por el órgano provocó que el hasta ahora presidente de la tienda, diputado Alberto Undurraga, concretara la advertencia que hizo la semana pasada, renunciando al cargo para que los sectores que se impusieron en la votación “asuman el liderazgo”.

Y agregó: “Hoy la Junta Nacional ha decidido respaldar en primera vuelta a la candidatura presidencial del oficialismo. He planteado en el debate que esta determinación es un error, por diversas razones doctrinarias, programáticas, políticas y electorales. He sostenido que, cuando se abandona nuestro electorado, izquierdizando nuestra propuesta, la ciudadanía no nos acompaña, como ocurrió con el respaldo institucional al Apruebo en la primera propuesta constitucional”.

Inmediatamente tras la dimisión de Undurraga, asumió la presidencia de la DC quien hasta ahora se desempeñaba como vicepresidente: el senador Francisco Huenchumilla, quien ya había expresado antes de la junta su disposición a respaldar la candidatura del pacto Unidad por Chile.

Por otra parte, los acuerdos electorales fueron aprobados por el 88% de la Junta Nacional.