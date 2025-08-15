Click acá para ir directamente al contenido
Los hitos que marcan los resultados empresariales del segundo trimestre

El IPSA batió esta semana todos los récords, lo que, en parte, se explica por los resultados de las empresas del selectivo en el segundo trimestre. Si la semana pasada Latam Airlines fue la estrella, con resultados que superaron las expectativas, esta semana la presea se la llevó Falabella, también con un balance que sorprende tanto por sus méritos operacionales como financieros.

Por: Sandra Burgos

Publicado: Sábado 16 de agosto de 2025 a las 04:00 hrs.

Sandra Burgos
