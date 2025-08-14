Click acá para ir directamente al contenido
Política

Johannes Kaiser inscribe candidatura ante el Servel y en voluminoso programa plantea fin de las contribuciones, baja de impuestos y reducción de Estado

El candidato libertario acudió este jueves al Servicio Electoral para formalizar su postulación, destacando que su propuesta presidencial supera en extensión a la de otros competidores. "“Este no es un programa de siete páginas y son solamente los titulares de lo que pretendemos hacer”, aseguró.

Por: José Tomás Rodríguez

Publicado: Jueves 14 de agosto de 2025 a las 12:09 hrs.

<p>Crédito: Aton</p>

