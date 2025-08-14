Click acá para ir directamente al contenido

Gobierno nombra a la economista Paula Benavides como la nueva presidenta del Consejo Fiscal Autónomo (CFA)
Jara adelanta que su programa incluye “postulaciones ciegas” a empleos para fomentar contratación de mujeres y reconoce haber usado los tres retiros desde las AFP

La abanderada del oficialismo este lunes se reunirá con la CPC para recibir sus propuestas y en su gira por el norte asistirá el 21 de agosto a la cena de la minería en Antofagasta.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Jueves 14 de agosto de 2025 a las 15:37 hrs.

