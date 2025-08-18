Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Macro
Macro

PIB supera las expectativas en el II trimestre y mercado se entusiasma con un crecimiento más cercano a 2,5% este año

La economía se expandió 3,1% anual de la mano de la inversión. La formación bruta de capital fijo (FBCF) subió 5,6% impulsada por recursos destinados a maquinaria y equipo.

Por: Catalina Vergara

Publicado: Martes 19 de agosto de 2025 a las 04:00 hrs.

PIB macroeconomía crecimiento Catalina Vergara
<p>Foto: Bloomberg y Archivo</p>

Foto: Bloomberg y Archivo

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Kast lanza su campaña presidencial con fuertes dardos a Jara y al Gobierno y promete un "cambio radical"
2
Empresas

Gerente general de Farmacias Ahumada deja la empresa tras cinco meses en el cargo
3
Economía y Política

Centros de eventos advierten una crítica situación en el sector por el aumento de las contribuciones de bienes raíces
4
DF MAS

Tres años de investigación, miles de páginas y una disputa millonaria: la trama judicial que enfrenta a exclientes con los socios de Eloy
5
Empresas

Empresas Copec advierte impacto de aranceles en su negocio: "Los compradores adoptaron una actitud comercial más cauta"
6
Empresas

Puerto Coronel activa millonaria demanda de indemnización de perjuicios en contra de su expresidente y altos exejecutivos
7
Economía y Política

El caso que enfrentó al SII y a la Dedecon por las contribuciones de una propiedad con bosque nativo
8
Mercados

Tasas de depósitos a plazo bajan a niveles de 2022 y flujos se dirigen hacia otras inversiones
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Entre Códigos Laboral & Personas Salud Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete