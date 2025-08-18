PIB supera las expectativas en el II trimestre y mercado se entusiasma con un crecimiento más cercano a 2,5% este año

La economía se expandió 3,1% anual de la mano de la inversión. La formación bruta de capital fijo (FBCF) subió 5,6% impulsada por recursos destinados a maquinaria y equipo.

El Producto Interno Bruto (PIB) creció un 3,1% anual en el segundo trimestre, ubicándose sobre las expectativas de los analistas que, según el consenso de Bloomberg, esperaban una expansión de 2,9%.

“Este resultado fue coherente con una mayor demanda interna, donde destacó la contribución de la inversión”, dijo el Banco Central. Desde la perspectiva del origen, el aumento se explicó, principalmente, por las actividades de servicios personales, comercio, minería e industria manufacturera.

“Las cifras muestran que la demanda interna está recuperando impulso. Si bien el primer trimestre tuvo algunos elementos temporales que contribuyeron, el crecimiento de la demanda interna sugiere una economía un poco más dinámica de lo que se había anticipado”, mencionó la economista de Bci Estudios, Isidora Undurraga.

Frente al primer trimestre, el Producto creció 0,4%.

En el período, el consumo de los hogares, por su parte, creció un 3,1%, registrando aumentos en todos sus componentes. “El gasto en bienes no durables fue la principal incidencia al alza, reflejo de un mayor consumo de vestuario, alimentos y productos farmacéuticos”, aseguró el instituto emisor.

El consumo de gobierno se expandió un 2,6%, en línea con un incremento en los servicios de salud.

Por otro lado, las exportaciones de bienes y servicios subieron un 5,4%, mientras que las importaciones lo hicieron en un 14,6%. En las primeras, destacaron los productos mineros y manufacturados, registrándose mayores envíos de cobre y de productos alimenticios y de madera. Mientras que las importaciones fueron lideradas por el componente de bienes.

“Las exportaciones registraron una caída trimestral por primera vez desde el segundo trimestre de 2023. Esto podría ser una primera señal del menor impulso externo que estamos esperando para el segundo semestre del año, como consecuencia de la guerra comercial”, planteó el economista senior de Coopeuch, Nicolás García.

La formación bruta de capital, por su parte, mejoró 16,2% gracias a la variación de existencias. Y la formación bruta de capital fijo (FBCF) subió 5,6% debido a más inversión en maquinaria y equipo.

“Esta cifra de inversión se produce en un contexto en el que la revisión más reciente del catastro de proyectos mostró una nueva corrección al alza”, explicó la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, en un encuentro organizado por el Council of the Americas (ver nota relacionada).

A juicio del economista jefe para Chile de Credicorp Capital, Samuel Carrasco, justamente “la sorpresa positiva estuvo principalmente en la inversión, que mostró una recuperación más firme de lo previsto”.

La maquinaria y equipos creció más de 10%. En ese sentido, es probable que se haya dado un impulso gracias a la renovación de equipos de minería, lo que de todas formas no sería permanente, complementó el economista jefe de BICE Inversiones, Marco Correa.

Cambios en pronósticos

El sorpresivo dato llegó a mover la aguja en las proyecciones del mercado.

Un caso que llamó la atención fue el de Santander, que corrigió su estimación de expansión para este año desde 2,1% a 2,4%.

“La consolidación de grandes proyectos en minería y energía seguirá aportando al impulso de la demanda interna en los próximos trimestres”, señalaron en un informe.

Bci Estudios se movió desde un 2,1% a un 2,3%, y Moody’s Analytics de 2,4% a 2,6%. El resto del mercado, se mantiene bajo el 2,5% que prevé el Ministerio de Hacienda (ver tabla).

Aun así, todo indica que el PIB del segundo trimestre será el más dinámico del año, aseguró el economista jefe de EuroAmerica, Felipe Alarcón.

“Esperamos una desaceleración en la segunda mitad del año asociada a las perspectivas menos optimistas para el sector minero debido al accidente de Codelco y ciertas paralizaciones por mantenimientos. A nivel de gasto, el sector externo comienza a incidir negativamente en el crecimiento ya que las exportaciones pierden dinamismo en medio del complicado entorno global”, postuló, en tanto, la economista para América Latina de Oxford Economics, Débora Reyna.

Política monetaria

El dato del segundo trimestre no tendría una implicancia en la política monetaria.

“La única razón que podría detonar un cambio monetario sería un repunte agresivo y permanente de la inflación”, sostuvo el director para Latinoamérica de Moody’s Analytics, Alfredo Coutiño.

“Una actividad algo más dinámica podría llevar al Banco Central a actuar con mayor cautela en la próxima reunión”, dijo, a su vez, Carrasco.

