Marcel celebra PIB por sobre lo esperado y anticipa revisión al alza para 2025: “Se ha ido consolidando un ritmo de crecimiento superior al que muchos estimaban”

El ministro de Hacienda sostuvo que “lo que uno puede esperar es un tercer trimestre que sea también bastante positivo y el cuarto no lo va a ser tanto en la comparación 12 meses, porque el cuarto del año pasado fue bastante sólido”.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Lunes 18 de agosto de 2025 a las 12:50 hrs.

