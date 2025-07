Frenan proceso de liquidación de Corona por inconsistencias en deudas declaradas por la multitienda

El proceso de liquidación de la multitienda Corona está lejos de cerrarse. La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) emitió un oficio en el que informó aclarar datos previo al nombramiento del liquidador, lo que retrasó la continuidad del procedimiento. ¿El motivo? La entidad detectó inconsistencias entre la nómina de créditos reconocidos y el certificado de deuda entregado por la compañía.

Según el documento, los montos adeudados a los dos principales acreedores -Banco Internacional y Anhui Garments Imp. and Exp.- presentan diferencias de hasta $ 400 millones.

Además, la información sobre el tercer mayor acreedor no calza: en el certificado figura la Tesorería General de la República con $ 3.433 millones de deuda, mientras que en la nómina aparecen Banco Security y BCI, ambos con un total de $ 2.680 millones.

La Superintentencia también constató discrepancias en las deudas del resto de los acreedores. En particular, los montos informados para Canal Cero Digital SpA ($ 27.370.000) y Zaozhuang Longxiang Knitting Garment Co. Ltd. ($ 2.359.195.300) fueron reportados con errores. A ello se suma que la nómina incluye valores expresados en UF y dólares, contraviniendo la obligación de informar todas las deudas en pesos chilenos.

“En atención a lo anterior, resulta necesario que se aclare la información tanto respecto de los tres mayores acreedores como de los montos de todas las acreencias, toda vez que la inconsistencia detectada podría afectar el derecho a voto en el procedimiento de nominación de liquidador titular y suplente”, advirtió la Superintendencia en su oficio.

En paralelo, el abogado Matías Berríos, de Berríos & Palavecino | Pinochet Abogados -quien representa a exempleados, exgerentes y exjefes de tiendas de la cadena en una demanda contra la familia Schupper y sus sociedades relacionadas- explicó que los contratos de trabajo de sus representados siguen vigentes, generando un escenario de incumplimiento por la no entrega del trabajo convenido.