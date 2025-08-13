Ikea designa a un exgerente de tienda como su primer director ejecutivo no sueco

Richard Milne, corresponsal nórdico y báltico

Ikea nombró a su primer director ejecutivo no sueco de la empresa más importante de su imperio de muebles listos para armar.

Juvencio Maeztu, un español que actualmente es subdirector ejecutivo y director financiero de Ingka, asumirá el mando del grupo que gestiona casi todas las tiendas Ikea, en reemplazo de Jesper Brodin, el 5 de noviembre.

Brodin ha dirigido al mayor minorista de muebles del mundo durante los últimos ocho años en un periodo particularmente turbulento, que incluyó la muerte del fundador Ingvar Kamprad, una gran transformación empresarial con un impulso hacia los centros urbanos y las ventas en línea, además de la pandemia y la crisis de las cadenas de suministro.

"Siento mariposas, pero también humildad, gratitud y entusiasmo", dijo Maeztu, quien comenzó como gerente de tienda para Ikea en España en 2001 y dirigió la tienda de Wembley en Londres, así como el negocio del minorista en India.

"Ikea siempre se basa en la auto-renovación: hacer las cosas cada día un poco mejor. Aún veo muchas oportunidades para hacer que Ikea sea más relevante y seguir creciendo en todo el mundo", dijo a Financial Times.

Ikea se está alejando de tener únicamente grandes almacenes a las afueras de las ciudades, donde los clientes deben recoger los paquetes planos y armar los muebles ellos mismos, al ofrecer servicios como entrega y montaje, además de abrir tiendas en el centro de ciudades como Londres, París y Copenhague.

¿Qué es Ingka?

Brodin señaló este miércoles que la transformación de Ikea "se retrasó debido a nuestro propio éxito", pero que ahora es un minorista totalmente "omnicanal" que atiende a los clientes tanto en tiendas físicas como en línea, usando además sus grandes almacenes para despachar pedidos online.

Ingka, que opera el 88% de todas las tiendas Ikea, sufrió el año pasado una caída de 5% en sus ingresos, hasta 42 mil millones de euros, y una reducción a la mitad de su beneficio neto, hasta 800 millones de euros, al priorizar recortes de precios tras varios años de aumentos por problemas en la cadena de suministro.

Lars-Johan Jarnheimer, presidente de Ingka, afirmó que Ikea debe seguir abordando su mayor desafío: "reducir aún más nuestros precios".

Añadió: "Cuando hay un cambio de CEO en una empresa cotizada, muy a menudo viene acompañado de un cambio de estrategia. No es el caso en Ikea, donde la estrategia ya fue establecida por Ingvar [Kamprad]".

Maeztu es apenas el segundo director ejecutivo de Ikea que no ha sido asistente de Kamprad, quien falleció en 2018 a los 91 años, después de fundar el grupo siendo adolescente en la zona rural de Smaland, Suecia."

"He estado docenas de veces con Ingvar en la sala de ventas, empezando a las cinco de la mañana en la zona de carga y terminando a las diez de la noche con un hot dog. Lo importante es que todos llevemos el espíritu de Ingvar, y a eso me siento muy leal", dijo Maeztu.

Brodin seguirá trabajando en Ikea hasta febrero, cuando se convertirá en asesor sénior de su fundación y propietaria, la Fundación Ikea. Músico entusiasta que recientemente lanzó su álbum debut, Brodin dijo que buscará seguir trabajando en "transformación empresarial y de sostenibilidad mientras pueda caminar y hablar".