Accionista de Warner contactó a un fondo de cobertura de Nueva York para comprar CNN

Soo Kim, de Standard General, está en conversaciones para comprar o invertir en las cadenas de televisión de WBD.

Un destacado inversionista de Nueva York ha sido contactado por al menos un importante accionista de Warner Bros Discovery (WBD) para adquirir todos o parte de sus activos de televisión por cable, incluida CNN, dijeron personas informadas sobre el asunto.

Soo Kim, fundador del fondo de cobertura de Nueva York Standard General, ha estado en conversaciones sobre la posible compra o inversión en las cadenas de televisión WBD, dijeron las personas.

Kim, veterano en operaciones de deuda en dificultades, adquirió participaciones en empresas con problemas como RadioShack y American Apparel. Standard General ha entrado recientemente en el sector del juego mediante la adquisición de la cadena de casinos Bally's, que cotiza en bolsa, y ya ha cerrado acuerdos con cadenas de televisión.

Una inyección de efectivo podría impulsar las perspectivas de los activos de cable de WBD, que se están escindiendo como parte de la venta de los estudios y activos de streaming del grupo a Netflix por US$ 83.000 millones. No se pudo identificar de inmediato al accionista que contactó a Kim.

Parmount versus Netflix

La posible transacción se produce después de que WBD instara el miércoles a sus accionistas a rechazar la oferta hostil de US$ 108.000 millones de Paramount para comprar todo el conglomerado de medios.

Paramount ha ofrecido US$ 30 por acción en efectivo a los accionistas de WBD. Sin embargo, el consejo de administración de WBD afirmó que la oferta de Paramount era demasiado arriesgada y carecía de financiación segura. Paramount, dirigida por su director ejecutivo, David Ellison, ha negado rotundamente la afirmación.

El acuerdo con Netflix, que incluye la adquisición de HBO, tiene un valor de US$ 27,75 por acción en efectivo y acciones. WBD ha afirmado que el resto de su negocio de cadenas de televisión podría tener un valor adicional independiente de unos pocos dólares por acción.

Paramount ha cuestionado dicha valoración, señalando que el negocio del cable tiene una gran carga de deuda en un momento en que la audiencia televisiva tradicional está disminuyendo.

Un inversionistade capital privado como Kim podría proporcionar un voto de confianza y una inyección de capital para el negocio del cable, que incluye a CNN, Food Network y Discovery Channel.

WBD dijo el miércoles que varios compradores potenciales habían expresado interés en sus activos de televisión tradicionales, sin dar los nombres de las partes interesadas.

La experiencia de Standard General en el sector

Standard General cuenta con experiencia previa en noticias de televisión. En 2010, adquirió un grupo de cadenas locales, Young Broadcasting, tras su quiebra. Posteriormente, fusionó Young Broadcasting con grupos rivales y finalmente vendió la empresa conjunta Media General a Nexstar Broadcasting.

Con el respaldo del grupo estadounidense de capital privado Apollo, Standard General anunció en 2022 un acuerdo de casi US$ 9.000 millones para comprar Tegna, un grupo de televisión local con decenas de canales de televisión. Tras una feroz oposición política y regulatoria, el acuerdo se rescindió en 2023.

Kim había adquirido el contrato de gestión del campo de golf municipal Ferry Point en el Bronx, Nueva York, de Donald Trump en 2024, pagando decenas de millones de dólares a la Organización Trump.

Esta semana, Bally's recibió oficialmente una de las tres licencias para un casino en la ciudad de Nueva York, que pretende construir en el sitio de Ferry Point.

Kim se negó a hacer comentarios. WBD no respondió a una solicitud de comentarios.