Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional FT
FT

Sony compra Snoopy y Charlie Brown

Sony adquirirá una participación mayoritaria en Peanuts Holding, la marca detrás de los personajes Snoopy y Charlie Brown, lo que le otorga al grupo japonés el control de una popular serie de dibujos animados estadounidense en su búsqueda de expandir franquicias globales de entretenimiento.

Por: Financial Times

Publicado: Viernes 19 de diciembre de 2025 a las 07:35 hrs.

Sony Entretenimiento
<p>Un inflable con la imagen del querido personaje animado, en una versión scout, durante el reciente desfile de Acción de Gracias de Macy´s en Nueva York. (Foto: Reuters)</p>

Un inflable con la imagen del querido personaje animado, en una versión scout, durante el reciente desfile de Acción de Gracias de Macy´s en Nueva York. (Foto: Reuters)

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Francisco Pérez Mackenna: el histórico CEO de Quiñenco que podría migrar hacia la Cancillería del Gobierno de Kast
2
Empresas

Gobierno calcula que buses eléctricos generaron un ahorro de $ 60 mil millones anuales al sistema
3
Economía y Política

Francisca Kegevic, economista jefa de Econsult: “El próximo año podría tenerse un impulso adicional” en inversión
4
Economía y Política

Ejecutivo traba proyecto que beneficia a adultos mayores en materia de contribuciones
5
Economía y Política

Quiroz desmenuza ante empresarios el plan económico de Kast con foco en orden fiscal y generación de empleo
6
Empresas

Inmobiliaria del Grupo Angelini demanda a la Municipalidad de Viña del Mar tras decreto de Ripamonti que ordena demolición de faenas
7
Economía y Política

Nuevo round entre asesores tributarios y el SII: lanzan catálogo denunciando vulneraciones a derechos de contribuyentes
8
Empresas

Operador de las heladerías Savory tras solicitud de quiebra: los “mejores esfuerzos” para asegurar su continuidad “se ven seriamente amenazados”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete