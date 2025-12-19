Sony compra Snoopy y Charlie Brown

Un inflable con la imagen del querido personaje animado, en una versión scout, durante el reciente desfile de Acción de Gracias de Macy´s en Nueva York. (Foto: Reuters)

Sony adquirirá una participación mayoritaria en Peanuts Holding, la marca detrás de los personajes Snoopy y Charlie Brown, lo que le otorga al grupo japonés el control de una popular serie de dibujos animados estadounidense en su búsqueda de expandir franquicias globales de entretenimiento.

La compañía anunció el viernes la compra del 41% de Peanuts Holding, propietaria de la propiedad intelectual creada por el caricaturista Charles Schulz, a la canadiense WildBrain por unos US$ 460 millones.

El acuerdo eleva la participación total de Sony en Peanuts, que comenzó a desarrollar en 2018, al 80%, convirtiéndola en una subsidiaria del grupo japonés. La familia Schulz seguirá siendo propietaria del 20% restante, según Sony. Este acuerdo es la última decisión de Sony en el marco de un cambio estratégico para centrarse en el entretenimiento y la creación de contenido original.

Sony está intentando integrar sus negocios de videojuegos, anime, cine y música para construir franquicias globales. Entre los grandes éxitos de los últimos años se incluyen The Last of Us, adaptación de un juego de PlayStation para una popular serie de televisión, y la película animada Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Peanuts, que apareció por primera vez como tira cómica en siete periódicos en 1950, se ha convertido en una marca mundialmente conocida, generando juguetes, especiales de televisión, películas y atracciones para parques de atracciones.

"Con esta participación adicional, estamos encantados de poder aumentar aún más el valor de la marca 'Peanuts' aprovechando la extensa red global y la experiencia colectiva del Grupo Sony", declaró Shunsuke Muramatsu, director ejecutivo de Sony Music Entertainment.

El personaje de Snoopy tiene una larga historia en Japón y fue una de las inspiraciones para Hello Kitty, el fenómeno global propiedad de Sanrio, que celebró su 50.º aniversario el año pasado, según Matt Alt, autor de Pure Invention: How Japan Made the Modern World.

"Peanuts ha sido increíblemente popular en Japón desde los años 60, y la popularidad de Snoopy inspiró directamente la creación de Hello Kitty, por lo que existe una gran simetría en ver a una empresa japonesa adquirir la marca", dijo Alt.

"Snoopy enseñó a Japón el poder de los adorables personajes de animales, y ahora que Japón domina ese espacio a nivel mundial, tiene sentido que adquieran el origen, por así decirlo".