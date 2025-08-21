CEO de Walmart Chile refuerza su apuesta por el país: "Va a encontrar el rumbo del crecimiento en los próximos años"

Cristián Barrientos aseguró que observa un espíritu de crecimiento en todos los aspirantes a La Moneda, acompañado de una apertura para recibir ideas tanto del mundo privado como del público.

Una vez más, Walmart Chile celebró su tradicional Cumbre de Proveedores, que en esta edición reunió a más de 1.200 empresas en Espacio Riesco, todas ellas parte del ecosistema de la matriz de los supermercados Lider.

En su presentación durante el evento, el máximo ejecutivo de la filial local de la estadounidense y actual CEO interino de Walmart México y Centroamérica, Cristián Barrientos, aprovechó de destacar la histórica inversión de US$ 1.300 millones anunciada a fines del año pasado y, además, adelantó que la compañía llegará al archipiélago de Juan Fernández, junto con duplicar la cantidad de vendedores de su marketplace y triplicar la oferta de productos disponibles en esa plataforma.

Tras su presentación, en un punto de prensa, el ejecutivo se refirió al escenario económico del país. Barrientos recordó que llegó a Chile en un momento en que no existía crecimiento económico, y que hoy, con un 2%, “sigue siendo bajo”.

Aun así, subrayó que la compañía trabaja con horizontes de largo plazo. “Vemos con mucha confianza en lo que hay, en lo que espera Chile en el futuro y es por eso que hicimos un anuncio no menor de US$ 1.300 millones el año pasado. ¿Por qué? Porque se confía en Walmart Chile como operación, se confía en las personas de Walmart Chile y también se confía en la estabilidad del país, y creemos que va a encontrar el rumbo del crecimiento en los próximos años”, señaló Barrientos, enfatizando que el retail puede ser un motor relevante para dinamizar la economía.

Consultado por el proceso electoral en curso y las recientes propuestas de los candidatos presidenciales, el ejecutivo manifestó optimismo. Según dijo, observa un espíritu de crecimiento en todos los aspirantes a La Moneda, acompañado de una apertura para recibir ideas tanto del mundo privado como del público, con miras a acelerar el desarrollo económico.

“Acá se sabe que sin crecimiento no hay más empleo, y eso es lo que están buscando todos. Así que lo vemos con buenos ojos”, enfatizó.

La llegada de nuevos competidores

Otro de los temas abordados por el CEO de Walmart Chile fue el arribo del gigante peruano Intercorp -matriz de InRetail- y la posible llegada de la estadounidense PriceSmart al mercado local.

Frente a este escenario, Barrientos aseguró que el formato de bodega Acuenta está “muy bien preparado” para competir con actores de este nivel, destacando su modelo de costos bajos y su capacidad de acercarse al cliente de menores ingresos con un surtido adecuado de productos.

“Creemos que estamos bien preparados para recibir a cualquier competidor. Creo que el retail chileno está preparado para poder competir de forma formal y directa con cualquier competidor que llegue al país. Creo que es sano para todos. Nos ayuda a desafiarnos y a seguir buscando nuestro máximo potencial. Así que bienvenida la competencia”, concluyó.