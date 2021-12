Elon Musk dice que este año pagará US$ 11.000 millones en impuestos

El multimillonario Elon Musk ha revelado en su cuenta de Twitter que tendrá que pagar más de US$ 11.000 millones en impuestos en 2021, tras vender este año alrededor de US$ 14.000 millones en acciones del fabricante de automóviles Tesla.

Musk, que se estima es el hombre más rico del mundo con US$ 244.000 millones, reveló en un tuit lanzado en la noche del domingo que pagará "más de US$ 11.000 millones en impuestos este año" en Estados Unidos.

For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year